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СПЧ возмущен решением Украины не допускать россиян на выборы в диппредставительства РФ

Политика
17 марта, 21:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

На консульском учете на Украине состоит 72 тыс. российских граждан

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека возмущен решением МВД Украины о недопуске граждан РФ в российские дипломатические представительства 18 марта для голосования на выборах президента. Об этом говорится в заявлении главы СПЧ Михаила Федотова, опубликованном на официальном сайте Совета.

"Мы в Совете возмущены этой позицией, которая грубо и откровенно противоречит нормам международного права. Совершенно очевидно, что любой гражданин имеет полное право посетить диппредставительство своей страны, в том числе для того, чтобы принять участие в выборах, и препятствовать этому - значит фактически объявлять блокаду российским диппредставительствам", - считает председатель СПЧ. Он выразил надежду, что "к утру все успокоятся, разум возобладает и российские граждане, находящиеся на территории Украины, смогут спокойно проголосовать в нашем посольстве и консульствах".

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове - "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".

Посольство России в Киеве сообщило, что направило в МИД Украины ноту с требованием обеспечить посольству и генконсульствам РФ возможность беспрепятственно выполнять возложенные на них функции по организации и проведению выборов. Посольство заявило также, что со своей стороны примет все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских загранучреждениях на Украине были открыты.

Член ЦИК России Василий Лихачев сообщил ТАСС, что подобного рода ситуации нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и иммунитетах 1961 года и двустороннюю конвенцию о консульском взаимодействии Москвы и Киева.

На консульском учете на Украине состоит 72 тыс. российских граждан.

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