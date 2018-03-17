Москва ответила Лондону на антироссийские действия в связи с делом Скрипаля

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Москва в субботу ответила на антироссийские действия Лондона, предпринятые в связи с отравлением в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 23 сотрудника посольства Великобритании в России объявлены персонами нон грата и в недельный срок должны вернуться на родину.

Также закрывается британское генконсульство в Санкт-Петербурге, прекращается деятельность в России Британского совета. Как указали в МИД РФ, "российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер", если Лондон пойдет на новые недружественные действия.

Холодное утро в Москве

Британские власти ранее обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ, ранее осужденного в России за шпионаж в пользу Соединенного Королевства. Каких- либо доказательств Лондон не представил и отказался сотрудничать с Москвой в расследовании инцидента. Премьер- министр Великобритании Тереза Мэй в четверг объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В заявлении МИД РФ, распространенном в тот же день, указано, что российский ответ не заставит себя ждать.

В российском министерстве обещание сдержали. В пятницу вечером официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ТАСС, что ответные меры будут доведены до британской стороны "не в ближайшие часы, но в ближайшее время".

Утром в субботу, несмотря на весенний мороз (около минус десяти), у здания МИД на Смоленской площади собрались несколько десятков российских и иностранных журналистов. Ждать пришлось недолго: к 11:00 в министерство прибыл посол Великобритании в Москве Лори Бристоу. Уже через 15 минут он покинул МИД и сообщил собравшимся журналистам, что проинформирован о российском ответе. Его детали (высылка 23 дипломатов, закрытие генконсульства в Петербурге, прекращение работы Британского совета) стали известны из заявления российского дипведомства, опубликованного практически в ту же минуту, когда британский дипломат покинул здание.

В декабре 2016 года, когда решением уходящего президента США Барака Обамы из Вашингтона были высланы сотрудники российского посольства, Россия взяла паузу на полгода, ожидая от нового президента Дональда Трампа более взвешенного курса в отношении Москвы. Как отмечают эксперты, в марте 2018 года в деле Скрипаля Россия показала, что умеет быть не только терпеливой, но и решительной.

Восстановление баланса

Обычная практика в дипломатических отношениях заключается в зеркальном ответе на враждебные действия, чтобы вернуть паритет в отношениях. Россию покинут 23 британца, столько же выслал Лондон. Они должны вернуться на родину в тот же семидневный срок, что установили британские власти для россиян.

О закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге в МИД РФ сказали, что соответствующее решение принято с учетом сложившегося дисбаланса в числе консульских учреждений. У России помимо консульского отдела посольства в Лондоне было лишь генконсульство в шотландском Эдинбурге. У Великобритании - генконсульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

К работе Британского совета у российских властей уже несколько лет были вопросы из-за неурегулированности его статуса. Это позволяло ему выступать попеременно то в качестве части британской дипмиссии, то в качестве неправительственной организации. Какие-либо действия для урегулирования ситуации представители совета так и не предприняли.

Вежливые люди

Министр иностранных дел Сергей Лавров регулярно напоминает зарубежным партнерам, что россияне - вежливые люди. Внешнеполитическое ведомство не отступило от заложенных министром принципов и на этот раз. В случае дипломатов срок на выезд оказался аналогичным установленному Великобританией. Однако для закрытия генконсульства в Санкт-Петербурге, по информации источника в МИД РФ, Лондону дадут необходимое время.

Культурные и образовательные мероприятия, проводимые Британским советом, пока не отменяются. Совместные проекты с российскими госорганами, прежде всего с Министерством образования и науки, приостанавливаются.

Все другие совместные программы в области образования и обмена студентов с Великобританией будут продолжены. Останется в России, по словам Захаровой, и директор Британского совета, он может работать в качестве советника по культуре британского посольства.

Движение вниз?

Лавров ранее назвал "нечистоплотными" мотивы, которыми руководствуется Лондон в деле Скрипаля. Министр связал действия британских властей с проблемами во внутренней политике королевства. Он также считает происходящее "нервной реакцией на возвращение России в качестве равноправного партнера, ничего никому не навязывающего, но и не принимающего диктата и ультиматумов".

В такой ситуации вряд ли можно было бы рассчитывать, что обмен взаимными ограничениями исчерпает историю. Действительно, как сообщила в субботу Захарова, качественных подвижек в деле Скрипаля не произошло. Великобритания так и не передала России никакой информации об обстоятельствах отравления бывшего полковника ГРУ. Местонахождение и состояние здоровья Скрипаля и его дочери неизвестны, на какое-либо сотрудничество с Россией в расследовании Лондон идти отказывается.

Согласно заявлениям Захаровой, дело Скрипаля приобретает новые интересные обороты. Она отметила, что Великобритания, акцентировав внимание на российском происхождении нервно-паралитического вещества, пытается отвести взор общественности от его формулы и от стран, которые обладают его образцами. Среди них, по данным Захаровой, Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, возможно, и США. В России же, подчеркнула она, разработки химического вещества под названием "Новичок" никогда не велись.

Официальный представитель МИД отметила в деле Скрипаля и увязку с ситуацией вокруг Сирии. "Нужно каким-то образом показать миру, что, на самом деле, Россия не миротворец, а играет в какую-то свою игру. Тут же появляется новый виток антироссийской кампании в виде заявлений премьер-министра Великобритании", - пояснила она.

Тема химического оружия в Сирии вновь стала актуальна в последние дни. По данным Минобороны, в ближневосточной стране в ближайшие дни готовятся провокации с использованием химического оружия, которые могут привести к новой эскалации напряженности.

Очередь за Лондоном

В МИД РФ в субботу отметили, что оставляют право на принятие других ответных мер, если "будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России". Выбор остается за Лондоном: остановить санкционную спираль или продолжить ее раскручивать.

Первые заявления из британской столицы не обнадеживают. Мэй пообещала в ближайшее время определиться с реакцией Лондона, причем сделать это совместно с международными партнерами Соединенного Королевства. "Мы рассмотрим наши будущие шаги в ближайшие дни вместе с нашими союзниками и партнерами", - сказала она в субботу.

О последующих шагах заявили и в МИД Великобритании. Согласно сообщению британского внешнеполитического ведомства, решение на этот счет будет обсуждаться в ближайшее время. "В свете предыдущего поведения России мы ожидали подобного ответа, и Совет национальной безопасности соберется в начале следующей недели для того, чтобы определить последующие шаги", - указали в британском МИД.

Под угрозой визы и энергетика

Эксперты пока осторожно комментируют дальнейшие перспективы развития событий. По мнению руководителя Центра британских исследований Института Европы РАН Елены Ананьевой, ситуация волатильна.

"Предсказать ничего нельзя точно по той простой причине, что факторов, которые влияют на ситуацию, много. Какой из них сыграет, в какую сторону, предсказать не всегда представляется возможным, - указала она. - Это значит, что ситуация очень волатильна". При этом Ананьева отметила, что западные страны "от нас не отстанут".

Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк считает, что в будущем под ударом могут оказаться энергетические проекты России в Европе. "Возможно, в продолжении мы будем наблюдать блокирование российских энергетических проектов в Европе, получит развитие военно-политическая риторика, - прогнозирует эксперт. - Будут призывы к увеличению военных расходов среди союзников, увеличению контингента в странах Восточной Европы и Балтии".

Весьма вероятно, что пострадает и визовая сфера, ведь в результате высылки дипломатов сокращается состав персонала посольств как России в Лондоне, так и Великобритании в Москве. Таковы были результаты и дипломатического конфликта с США в середине прошлого года.

Ранее в посольстве Великобритании сообщили, что процесс выдачи виз россиянам не изменится. Но это было до того, как Москва потребовала от 23 британских дипломатов покинуть страну.

Об увеличении сроков выдачи виз британцам уже говорил и посол России в Великобритании Александр Яковенко. "На объеме выдачи виз нынешняя ситуация не отразится, пострадают только сроки, - отметил дипломат. - Если людей физически нет, то кому заниматься обработкой документов? Вместо пяти человек остался один".

Об отравлении в Солсбери

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно- паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на улице в английском Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.