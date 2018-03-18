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Посол РФ считает, что Лондон пытался устроить "маленькую победоносную войну" против России

Политика
18 марта, 3:35 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 18, марта. /ТАСС

Александр Яковенко отметил, что разжигание военной истерии не решит крупных проблем Великобритании

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Посол России в Лондоне Александр Яковенко

Посол России в Лондоне Александр Яковенко

© Станислав Красильников/ТАСС

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Посол России в Лондоне Александр Яковенко считает, что обвинениями против Москвы по делу Скрипаля британское правительство попыталось устроить маленькую победоносную войну, но предупредил, что эта цель не будет достигнута. Об этом дипломат заявил в интервью газете The Mail on Sunday.

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"Весьма вероятно, что кабинет министров расценивает этот кризис как "маленькую победоносную войну", чтобы набрать очки дома, однако этого не будет, - сказал Яковенко. - У России есть стратегическое терпение".

"Наш призыв - проводите расследование прежде, чем вы обвиняете. Разжигание военной истерии не решит крупных проблем, таких как Brexit, но сделает "Глобальную Британию" (движение сторонников выхода страны из состава ЕС и ставший популярным соответствующий тезис - прим. ТАСС) менее глобальной, если вы оборвете диалог с Россией", - заметил посол.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон грата и вышлет в недельный срок 23 британских дипломата, закрывает генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович Яковенко, Александр Владимирович
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