На Урале открылись избирательные участки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Избирательные участки открылись в Уральском федеральном округе, первыми в регионе стали голосовать сотрудники заводов и военные, передают корреспонденты ТАСС. Также часть регионов Приволжского федерального округа присоединилась к голосованию, тогда как на Дальнем Востоке и в Сибири уже тысячи избирателей отдали свои голоса в пользу кандидатов в президенты РФ.

На два часа раньше

Большинство участков в Уральском федеральном округе открылись в 06:00 мск. Однако в некоторых городах их пришлось открыть на два часа раньше. Так, например, в 04:00 мск уже заработали пять участков в городе Качканар и один в городе Первоуральск Свердловской области. Как рассказала в воскресенье ТАСС председатель Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии Гульнара Романова, раннее открытие участков связано с непрерывным циклом производства на градообразующем предприятии.

"Впервые в истории городского округа Первоуральск участок открывается так рано, связано это с тем, что от одного из градообразующих предприятий поступило обращение с просьбой перенести время начала голосования с 08:00 на 06:00 местного времени в связи с непрерывным циклом работы части цехов. Так как люди с 06:00 мск часов выходят на смену и до 18:00 мск будут работать, у них не будет возможности проголосовать. Для обеспечения избирательных прав граждан мы пошли им на встречу", - сказала Романова, добавив, что на "раннем участке" проголосует около 300 человек.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 93 избирательных участка также открылись раньше назначенного времени. Аналогичное решение было принято и на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югра (ХМАО). В городах, где проживают нефтяники, участки заработали на 2 часа раньше положенного времени - в 06:00 мск.

Также на Урале ряд участков открылись раньше, чтобы дать возможность проголосовать военным.

Поволжье вступило в голосование

Началось голосование и в трех регионах Приволжского федерального округа, где заработали порядка 7 тыс. избирательных участков, из них более 3,4 тыс. - в Башкирии, 1,7 тыс. - в Оренбургской области и 1,8 тыс. - в Пермском крае, сообщили журналистам в избирательных комиссиях регионов.

Исключением стали участки, организованные на предприятиях Оренбургской области с непрерывным циклом, рабочее время которых совпадает со временем голосования. Так на территории Новоорского района области открытие избирательных участков перенесли на 05:00 мск, а в Ясненском городском округе - на 04:30 мск. Также на два часа раньше начал работать участок в башкирском городе Учалы, чтобы "рабочие Учалинского горнообогатительного комбината могли проголосовать до спуска в шахту", сообщили в Центризбиркоме республики.

К выборам президента РФ в Башкирии традиционно напечатали бюллетени сразу на трех языках - русском, башкирском и татарском, а в Прикамье всем избирателям, принимающим участие в выборах, начали вручать памятные сувениры от участковых избирательных комиссий: обложки для паспорта, магниты, флажки и календари с символикой выборов.

"Социологические опросы показывают достаточно оптимистичные предварительные цифры с точки зрения явки. Думаю, что выборы в республике пройдут организованно, спокойно, с хорошей явкой", - отмечал ранее глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Почетные граждане

Если на Урале и в Поволжье на избирательные участки только стали приходить люди, то в Дальневосточном федеральном округе голосование идет уже полным ходом. Так, например, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина проголосовала в Южно-Сахалинске.

Спортсменка заранее воспользовалась системой "Мобильный избиратель" и выбрала участок, расположенный в одном из учебных заведений областного центра - в гимназии №3.

В Биробиджане проголосовал актер, режиссер и известный баснописец Владислав Маленко. Он был одним из первых.

"Маленко голосовал вместе с главным раввином Еврейской автономной области Элиягом Риссом, который впервые в жизни принял участие в президентских выборах. Дело в том, что Рисс совсем недавно получил паспорт гражданина РФ", - сообщили ТАСС в аппарате правительства Еврейской автономии.

В Биробиджане же на дому проголосовал 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Аркадий Черных.

В целом голосование на Дальнем Востоке идет более активно. Как сообщает Избирательная комиссия Еврейской АО, на 10:00 (03:00 мск) явка составила 10,73% - проголосовал 13 691 человек. На прошлых выборах президента в 2012 году явка составляла 6,55%. Активнее всего голосуют жители Биробиджанского района - там явка составила 13,66%.

"На 12:00 местного времени (04:00 мск) уже проголосовали больше 28 тыс. избирателей из 101,5 тыс. Это 27,7%", - рассказал ТАСС председатель Избирательной комиссии Магаданской области Николай Жуков.

Первые данные о явке

Голосование активно разворачивается и в регионах Сибири. В Забайкальском крае избирательная комиссия уже предоставила первые данные о явке голосующих - на 10:00 местного времени (04:00 мск) она составила 7,5%. В краевом избиркоме добавили, что активнее всего в Забайкалье пока голосуют жители северных районов края и Агинского Бурятского округа. Самая низкая явка - в Чите: на участки в Центральном районе к 10:00 местного времени пришли 5,4% избирателей, в Железнодорожном - 4,93%.

В регионах, расположенных западнее, избирательные комиссии констатируют активное участие жителей малых городов.

На берегах Байкала туристический "бархатный сезон", на местных турбазах много отдыхающих, и сотрудники поспешили прийти на участки до начала рабочего дня. В некоторых местах даже выстроились очереди - так, в поселке Листвянка Иркутской области около 50 избирателей из примерно 800 зарегистрированных пришли на участки перед открытием и проголосовали в первые полчаса их работы.

Ажиотаж наблюдается и в Новосибирской области - там на некоторых участках нужно отстоять очередь из нескольких десятков человек.

"Я не помню, чтобы на выборах очереди были. Ну ладно, не тороплюсь. Постоял минут 10, бюллетень получил", - рассказал ТАСС житель Новосибирска Николай Голунов.

Глава Бурятии Алексей Цыденов, руководящий республикой больше года, после голосования впервые публично обратился к жителям региона на родном языке. Он призвал земляков идти на выборы президента Российской Федерации.

"Уважаемые земляки! Призываю каждого прийти на выборы. Голос каждого важен для Бурятии, для России", - дословно переводятся его слова.