Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кандидат Грудинин проголосовал на выборах президента

Политика
18 марта, 10:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Бизнесмен отдал свой голос на участке в "Совхозе имени Ленина", директором которого он является

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты России от КПРФ и народно-патриотических сил, бизнесмен Павел Грудинин проголосовал в воскресенье на выборах главы государства.

Смотрите также

Выборы президента Российской Федерации. Онлайн

Грудинин отдал свой голос на участке №1306, расположенном в "Совхозе имени Ленина", директором которого он является. От каких-либо комментариев кандидат в президенты от КПРФ воздержался, сказав лишь журналистам, что настроение у него "великолепное".

Россияне в воскресенье выбирают президента страны из восьми кандидатов: Сергея Бабурина (партия "Российский общенародный союз"), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвижение), Ксении Собчак ("Гражданская инициатива"), Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), Бориса Титова (Партия роста) и Григория Явлинского ("Яблоко").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Грудинин, Павел Николаевич
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
2
В России вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся ношения светоотражающих жилетов
3
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
4
СМИ: Джонсон считает тщетными принятые Москвой ответные меры
5
Бьорндален выступил против бойкота этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени
6
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
7
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте о явке на выборах президента в нашем спецпроекте