Кандидат Грудинин проголосовал на выборах президента

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты России от КПРФ и народно-патриотических сил, бизнесмен Павел Грудинин проголосовал в воскресенье на выборах главы государства.

Грудинин отдал свой голос на участке №1306, расположенном в "Совхозе имени Ленина", директором которого он является. От каких-либо комментариев кандидат в президенты от КПРФ воздержался, сказав лишь журналистам, что настроение у него "великолепное".

Россияне в воскресенье выбирают президента страны из восьми кандидатов: Сергея Бабурина (партия "Российский общенародный союз"), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвижение), Ксении Собчак ("Гражданская инициатива"), Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), Бориса Титова (Партия роста) и Григория Явлинского ("Яблоко").