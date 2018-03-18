Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россияне активно голосуют на выборах президента, несмотря на непогоду

Политика
18 марта, 10:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Некоторые регионы Дальнего Востока, живущие с опережением московского времени, уже готовятся к закрытию избирательных участков

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Петров/ТАСС

ТАСС, 18 марта. Жители всех российских регионов выбирают президента страны, позднее всех к голосованию присоединился Калининград, где время на час отстает от московского. А некоторые регионы Дальнего Востока, живущие с опережением московского времени, уже готовятся к закрытию избирательных участков и показывают высокую явку по сравнению с предыдущими выборами главы государства.

На Дальнем Востоке и Урале явка растет

В самых восточных регионах Дальнего Востока голосование уже близится к завершению. Здесь выборы прошли при хорошей активности избирателей. Так, по данным камчатского избиркома на 15:00 (06:00 мск) выбор сделали 54,09% избирателей, в 2012 году к этому времени явка составляла 46,12%. На Чукотке продолжаются метели, а в континентальных районах температура опускается до минус 30 градусов. Несмотря на это, люди продолжают приходить на избирательные участки - явка к 15:00 (06:00 мск) составила уже 67,4%, шесть лет назад количество проголосовавших к этому времени было почти такое же - 67,34%.

СПЕЦПРОЕКТ

Все, что нужно знать о президентской гонке и процедуре голосования в России

Биографии кандидатов и часто задаваемые вопросы — в спецпроекте ТАСС

"Достаточно хорошо голосует Владивосток, почти 100 тыс. жителей приморской столицы уже проголосовали по состоянию на 12 часов, также в положительной динамике по сравнению с 2012 годом. Этот результат закономерен ввиду того, что государство сделало акцент в рамках этой избирательной кампании именно на повышении явки, на вовлечении избирателей, населения в политическую жизнь государства", - сообщил журналистам директор консалтингового центра "Эксперт групп" Павел Наливайко.

Появились первые данные по явке в Уральском федеральном округе. Так, в Курганской области, по данным на 10:00 по местному времени она составила 10,6%. А в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) явка на это же время составила 24,9%. "Всего проголосовали 92,215 тыс. человек с учетом досрочно проголосовавших. На выборах в 2012 году в это время было 19,94%", - пояснили ТАСС в окружном избиркоме.

Продолжают голосовать и главы регионов: губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (ХМАО-Югра) Наталья Комарова после голосования приняла участие в историко-краеведческой викторине "Югре - 900", которая стартовала в конце февраля. "Все 10 вопросов и ответов - погружение в историю региона. Поэтому это вызвало большой интерес", - цитирует департамент общественных и внешних связей слова главы региона. А в Тюменской области уже свой выбор сделали члены общественной организации коренных малочисленных народов Севера "Кедр".

В Сибири на выборы бегут, в Поволжье - голосуют под классику

Голосование продолжается в регионах Сибири. Избиратели активно принимают участие в конкуре селфи на избирательных участках и выкладывают в Instagram фото с хэштегом #участок. Сибиряки соревнуются в креативности - бурятские пастухи приезжают на участки на лошадях и снегоходах и фотографируются с ними, в городе Бийск Алтайского края в конкурсе приняла участие молодежная спортивная команда, а жители Тувы делают фото в национальных костюмах.

Смотрите также

Выборы президента Российской Федерации: особенности избирательной кампании в 2018 году

Как и прогнозировали наблюдатели, после полудня на выборы потянулась молодежь, и среди молодых людей много спортсменов. Участие в выборах президента РФ приняли кемеровские любители бега, сообщили в пресс-службе администрации города Кемерово. "В забеге участвовали восемь человек, они пробежали 18 км из центра города, где расположен их спортивный клуб, до Рудничного района, где находится избирательный участок", - сказали в пресс-службе.

В Нижнем Новгороде температура ночью опускалась ниже минус 20 градусов, но утро встретило горожан солнечной погодой и музыкой на участках. На участке 2551, который расположен в гимназии № 1, избирателей встречали под "Щелкунчика" Чайковского. Уже утром там образовалась очередь. "На выборах я был на Украине в прошлый раз, а также в России в Калининградской области, такой явки, наплыва, я такого не припомню, это говорит о том, что электоральная активность высока", - сказал журналистам представитель миссии наблюдателей от СНГ (от Республики Беларусь) Сергей Ладышев.

Как рассказал ТАСС международный наблюдатель от ОБСЕ из Турции Эрол Угурлу, который наблюдает за ходом голосования в Уфе, избиратели приходят голосовать "от чистого сердца". "Мы пока не получили, не услышали ни одной жалобы или протеста от избирателей", - сказал он, отметив, что выборная система в России "ничем не отличается от европейских стран, других демократических стран".

Как сообщил журналистам независимый наблюдатель из Монголии Нинж Дэмбэрэл, который приехал в Пермь по собственному желанию, Монголия будет учитывать опыт избирательной кампании в России при проведении собственных выборов. "Инновации, которые вводят избирательные комиссии для обработки результатов и повышения явки - это важно, потому что люди в наше время не очень любят голосовать. Мы сами с учетом этого опыта будем продвигаться дальше, будем учитывать все инновации, которые вводят здесь", - рассказал наблюдатель.

Центр и Северо-Запад - пример губернаторов и металлургов

На 20 участках Ярославля с утра начались проблемы с КОИБами, которые не считывают исходные данные, поэтому членам избирательных комиссий придется вручную считать бюллетени после окончания голосования сегодня вечером. Причины сбоя устанавливаются. "Сегодня с утра, когда начали запускать КОИБы, некоторые машины не считывали исходные данные", - сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Смотрите также

Как подводят итоги голосования на выборах президента РФ. Досье

Пример гражданской активности ранним утром показал землякам врио губернатора Воронежской области Александр Гусев, который первым проголосовал на избирательном участке 14/07 в Воронеже. Он приехал за несколько минут до открытия, и зашел в него ровно в 8:00, когда открылись двери участка. "Избирателей принимаете?" - спросил Гусев. "Принимаем", - ответили ему члены комиссии. После того, как на участке в честь открытия прозвучал гимн РФ, Гусев получил бюллетень и отдал свой голос.

Раньше всех в Мурманской области проголосовали горняки и металлурги, до выхода на смену отдать свой голос успели 700 человек. На час раньше официального открытия участков стартовали выборы и в Архангельской области. "С семи утра открылся участок на Новой Земле из-за того, что надо на службу, три участка по просьбе железнодорожников, еще по просьбе газовиков, и два участка открылись в 6 утра на алмазных месторождениях", - рассказали ТАСС в Архангельском облизбиркоме.

В числе первых избирателей Ленинградской области, которые начали голосовать с 7 утра, стали сотрудники предприятий "РУСАЛ Бокситогорск", "Транснефть-Порт Приморск", а также работники стройки Ленинградской атомной станции.

Люди идут на выборы, несмотря на холодную погоду. "Все участки у нас работают, активность большая отмечена с утра, к примеру, в Русской гимназии в Сыктывкаре очереди выстраиваются, несмотря на солнечное морозное утро (в Сыктывкаре на 8 утра 27 градусов мороза - прим. ТАСС)", - рассказал ТАСС председатель избиркома Коми Дмитрий Митюшев. Более десяти человек проголосовали на избирательном участке, который сегодня впервые работает в Карелии на заповедном острове Кижи, где находится один из крупнейших в России музеев под открытым небом. "В списке избирателей 78 человек, в день выборов на острове находятся представители музея-заповедника, сотрудники Росгвардии и МЧС ", - сказали ТАСС в карельском избиркоме.

Юг и Северный Кавказ: голосование в теплой атмосфере

Голосование в Северном Кавказе проходит при хорошей погоде. Во многих городах и селах округа сегодня выдался солнечный день. Синоптики прогнозируют, что на Ставрополье 18 марта станет самым теплым днем в этом месяце. В числе первых на избирательный участок № 107 города Нальчика, расположенном средней школе № 14, пришел глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. "Мы все голосуем за великую страну, за красивейшую Кабардино-Балкарию и наш народ", - сказал Коков журналистам при выходе из участка.

Смотрите также

Правила голосования на выборах президента РФ. Досье

В ингушском селе Сурхахи на выборы организовано собирается пойти один из больших тейпов (фамилия) - Нальгиевы, первыми проголосуют старейшины рода. В Чечне продолжается традиция, заложенная во время прошлых избирательных кампаний - две молодые пары из Шалинского района решили сыграть свою свадьбу в день выборов президента страны. Невесты в свадебных платьях из дома отца кортежем будут доставлены прямо на избирательные участки. "После голосования невесты и родственники поедут в стилизованную под старину деревню Шира-котар. Там для них будет организовано свадебное торжество за счет регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова", - сказали ТАСС в администрации района.

На многих избирательных участках в Северной Осетии молодежь может посетить мастер-классы, которые в частности, проведут олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан Рамонов, заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике, серебряный призер Олимпийских игр Светлана Царукаева, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Аида Шанаева.

Избирательные участки Севастополя, где в воскресенье впервые после воссоединения города с Россией проходят выборы президента РФ, открылись без нарушений, сообщили ТАСС в пресс-службе Севастопольского избиркома. По словам очевидцев, на избирательных участках ажиотаж, люди стоят в очередях, чтоб отдать свой голос. В городе теплая, но пасмурная погода, возможен дождь. Так, военнослужащие бригады морской пехоты, которая дислоцируется в бухте Казачья в Севастополе, первыми пришли на избирательный участок 37. К моменту открытия участка в 08:00 мск у входа собралось порядка сотни военнослужащих. "У меня сегодня выходной, но я решил пораньше прийти проголосовать, дел много, но не прийти на выборы я не мог", - рассказал ТАСС один из военнослужащих по имени Борис.

В Астрахани все участки открылись вовремя. Как передает корреспондент ТАСС, который находится на одном из участков, голосование идет активно, даже выстраивается небольшая очередь. В Волгограде несмотря на сырую и пасмурную погоду к избирательным участкам спешат самые активные горожане. Около них незнакомые люди улыбаются и поздравляют друг друга с праздником - днем выборов президента.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гусев, Александр Викторович
Темы
Коми Крым Чечня Карелия Бурятия Ингушетия Севастополь Башкортостан Пермский край Алтайский край Северная Осетия Приморский край Мурманская область Курганская область Кабардино-Балкария Ярославская область Кемеровская область Ставропольский край Астраханская область Ленинградская область Нижегородская область Волгоградская область Архангельская область Ямало-Ненецкий автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
2
В России вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся ношения светоотражающих жилетов
3
СМИ: Джонсон считает тщетными принятые Москвой ответные меры
4
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
В ЦИК поступила жалоба с требованием отменить результаты выборов президента
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте о явке на выборах президента в нашем спецпроекте