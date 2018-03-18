Россияне активно голосуют на выборах президента, несмотря на непогоду

ТАСС, 18 марта. Жители всех российских регионов выбирают президента страны, позднее всех к голосованию присоединился Калининград, где время на час отстает от московского. А некоторые регионы Дальнего Востока, живущие с опережением московского времени, уже готовятся к закрытию избирательных участков и показывают высокую явку по сравнению с предыдущими выборами главы государства.

На Дальнем Востоке и Урале явка растет

В самых восточных регионах Дальнего Востока голосование уже близится к завершению. Здесь выборы прошли при хорошей активности избирателей. Так, по данным камчатского избиркома на 15:00 (06:00 мск) выбор сделали 54,09% избирателей, в 2012 году к этому времени явка составляла 46,12%. На Чукотке продолжаются метели, а в континентальных районах температура опускается до минус 30 градусов. Несмотря на это, люди продолжают приходить на избирательные участки - явка к 15:00 (06:00 мск) составила уже 67,4%, шесть лет назад количество проголосовавших к этому времени было почти такое же - 67,34%.

"Достаточно хорошо голосует Владивосток, почти 100 тыс. жителей приморской столицы уже проголосовали по состоянию на 12 часов, также в положительной динамике по сравнению с 2012 годом. Этот результат закономерен ввиду того, что государство сделало акцент в рамках этой избирательной кампании именно на повышении явки, на вовлечении избирателей, населения в политическую жизнь государства", - сообщил журналистам директор консалтингового центра "Эксперт групп" Павел Наливайко.

Появились первые данные по явке в Уральском федеральном округе. Так, в Курганской области, по данным на 10:00 по местному времени она составила 10,6%. А в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) явка на это же время составила 24,9%. "Всего проголосовали 92,215 тыс. человек с учетом досрочно проголосовавших. На выборах в 2012 году в это время было 19,94%", - пояснили ТАСС в окружном избиркоме.

Продолжают голосовать и главы регионов: губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (ХМАО-Югра) Наталья Комарова после голосования приняла участие в историко-краеведческой викторине "Югре - 900", которая стартовала в конце февраля. "Все 10 вопросов и ответов - погружение в историю региона. Поэтому это вызвало большой интерес", - цитирует департамент общественных и внешних связей слова главы региона. А в Тюменской области уже свой выбор сделали члены общественной организации коренных малочисленных народов Севера "Кедр".

В Сибири на выборы бегут, в Поволжье - голосуют под классику

Голосование продолжается в регионах Сибири. Избиратели активно принимают участие в конкуре селфи на избирательных участках и выкладывают в Instagram фото с хэштегом #участок. Сибиряки соревнуются в креативности - бурятские пастухи приезжают на участки на лошадях и снегоходах и фотографируются с ними, в городе Бийск Алтайского края в конкурсе приняла участие молодежная спортивная команда, а жители Тувы делают фото в национальных костюмах.

Как и прогнозировали наблюдатели, после полудня на выборы потянулась молодежь, и среди молодых людей много спортсменов. Участие в выборах президента РФ приняли кемеровские любители бега, сообщили в пресс-службе администрации города Кемерово. "В забеге участвовали восемь человек, они пробежали 18 км из центра города, где расположен их спортивный клуб, до Рудничного района, где находится избирательный участок", - сказали в пресс-службе.

В Нижнем Новгороде температура ночью опускалась ниже минус 20 градусов, но утро встретило горожан солнечной погодой и музыкой на участках. На участке 2551, который расположен в гимназии № 1, избирателей встречали под "Щелкунчика" Чайковского. Уже утром там образовалась очередь. "На выборах я был на Украине в прошлый раз, а также в России в Калининградской области, такой явки, наплыва, я такого не припомню, это говорит о том, что электоральная активность высока", - сказал журналистам представитель миссии наблюдателей от СНГ (от Республики Беларусь) Сергей Ладышев.

Как рассказал ТАСС международный наблюдатель от ОБСЕ из Турции Эрол Угурлу, который наблюдает за ходом голосования в Уфе, избиратели приходят голосовать "от чистого сердца". "Мы пока не получили, не услышали ни одной жалобы или протеста от избирателей", - сказал он, отметив, что выборная система в России "ничем не отличается от европейских стран, других демократических стран".

Как сообщил журналистам независимый наблюдатель из Монголии Нинж Дэмбэрэл, который приехал в Пермь по собственному желанию, Монголия будет учитывать опыт избирательной кампании в России при проведении собственных выборов. "Инновации, которые вводят избирательные комиссии для обработки результатов и повышения явки - это важно, потому что люди в наше время не очень любят голосовать. Мы сами с учетом этого опыта будем продвигаться дальше, будем учитывать все инновации, которые вводят здесь", - рассказал наблюдатель.

Центр и Северо-Запад - пример губернаторов и металлургов

На 20 участках Ярославля с утра начались проблемы с КОИБами, которые не считывают исходные данные, поэтому членам избирательных комиссий придется вручную считать бюллетени после окончания голосования сегодня вечером. Причины сбоя устанавливаются. "Сегодня с утра, когда начали запускать КОИБы, некоторые машины не считывали исходные данные", - сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Пример гражданской активности ранним утром показал землякам врио губернатора Воронежской области Александр Гусев, который первым проголосовал на избирательном участке 14/07 в Воронеже. Он приехал за несколько минут до открытия, и зашел в него ровно в 8:00, когда открылись двери участка. "Избирателей принимаете?" - спросил Гусев. "Принимаем", - ответили ему члены комиссии. После того, как на участке в честь открытия прозвучал гимн РФ, Гусев получил бюллетень и отдал свой голос.

Раньше всех в Мурманской области проголосовали горняки и металлурги, до выхода на смену отдать свой голос успели 700 человек. На час раньше официального открытия участков стартовали выборы и в Архангельской области. "С семи утра открылся участок на Новой Земле из-за того, что надо на службу, три участка по просьбе железнодорожников, еще по просьбе газовиков, и два участка открылись в 6 утра на алмазных месторождениях", - рассказали ТАСС в Архангельском облизбиркоме.

В числе первых избирателей Ленинградской области, которые начали голосовать с 7 утра, стали сотрудники предприятий "РУСАЛ Бокситогорск", "Транснефть-Порт Приморск", а также работники стройки Ленинградской атомной станции.

Люди идут на выборы, несмотря на холодную погоду. "Все участки у нас работают, активность большая отмечена с утра, к примеру, в Русской гимназии в Сыктывкаре очереди выстраиваются, несмотря на солнечное морозное утро (в Сыктывкаре на 8 утра 27 градусов мороза - прим. ТАСС)", - рассказал ТАСС председатель избиркома Коми Дмитрий Митюшев. Более десяти человек проголосовали на избирательном участке, который сегодня впервые работает в Карелии на заповедном острове Кижи, где находится один из крупнейших в России музеев под открытым небом. "В списке избирателей 78 человек, в день выборов на острове находятся представители музея-заповедника, сотрудники Росгвардии и МЧС ", - сказали ТАСС в карельском избиркоме.

Юг и Северный Кавказ: голосование в теплой атмосфере

Голосование в Северном Кавказе проходит при хорошей погоде. Во многих городах и селах округа сегодня выдался солнечный день. Синоптики прогнозируют, что на Ставрополье 18 марта станет самым теплым днем в этом месяце. В числе первых на избирательный участок № 107 города Нальчика, расположенном средней школе № 14, пришел глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. "Мы все голосуем за великую страну, за красивейшую Кабардино-Балкарию и наш народ", - сказал Коков журналистам при выходе из участка.

В ингушском селе Сурхахи на выборы организовано собирается пойти один из больших тейпов (фамилия) - Нальгиевы, первыми проголосуют старейшины рода. В Чечне продолжается традиция, заложенная во время прошлых избирательных кампаний - две молодые пары из Шалинского района решили сыграть свою свадьбу в день выборов президента страны. Невесты в свадебных платьях из дома отца кортежем будут доставлены прямо на избирательные участки. "После голосования невесты и родственники поедут в стилизованную под старину деревню Шира-котар. Там для них будет организовано свадебное торжество за счет регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова", - сказали ТАСС в администрации района.

На многих избирательных участках в Северной Осетии молодежь может посетить мастер-классы, которые в частности, проведут олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан Рамонов, заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике, серебряный призер Олимпийских игр Светлана Царукаева, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Аида Шанаева.

Избирательные участки Севастополя, где в воскресенье впервые после воссоединения города с Россией проходят выборы президента РФ, открылись без нарушений, сообщили ТАСС в пресс-службе Севастопольского избиркома. По словам очевидцев, на избирательных участках ажиотаж, люди стоят в очередях, чтоб отдать свой голос. В городе теплая, но пасмурная погода, возможен дождь. Так, военнослужащие бригады морской пехоты, которая дислоцируется в бухте Казачья в Севастополе, первыми пришли на избирательный участок 37. К моменту открытия участка в 08:00 мск у входа собралось порядка сотни военнослужащих. "У меня сегодня выходной, но я решил пораньше прийти проголосовать, дел много, но не прийти на выборы я не мог", - рассказал ТАСС один из военнослужащих по имени Борис.

В Астрахани все участки открылись вовремя. Как передает корреспондент ТАСС, который находится на одном из участков, голосование идет активно, даже выстраивается небольшая очередь. В Волгограде несмотря на сырую и пасмурную погоду к избирательным участкам спешат самые активные горожане. Около них незнакомые люди улыбаются и поздравляют друг друга с праздником - днем выборов президента.