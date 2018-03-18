Голосование на выборах президента РФ на Кипре проходит в штатном режиме

НИКОСИЯ, 18 марта. /Корр. ТАСС Илья Иванов/. Голосование на выборах президента РФ в Республике Кипр началось в штатном режиме, каких-либо инцидентов не зафиксировано. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в местной участковой избирательной комиссии.

Голосование на избирательном участке на острове началось в 08:00 по местному времени (09:00 мск), передает корреспондент ТАСС с места событий. "Голосование проходит в штатном режиме, сведений о каких-либо инцидентах или жалобах не поступало. Российские граждане, проживающие на острове, принимают активное участие в голосовании", - заявили в местной участковой избирательной комиссии.

На территории Кипра избирательный участок открыт в Российском центре науки и культуры в Никосии. Помимо этого, пункты выездного голосования действуют в четырех основных кипрских городах: Лимасоле, Ларнаке, Пафосе, Айе-Напе.

В местах голосования на выборах президента РФ в Республике Кипр предприняты повышенные меры безопасности: кипрская полиция контролирует все подъезды транспорта к зданиям, где идет голосование, и обеспечивает дополнительное патрулирование этих районов.