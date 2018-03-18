Матвиенко надеется, что международные усилия заставят Киев допустить россиян на выборы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется, что усилия, которые предпринимают российские ведомства и международные организации, заставят Украину допустить российских избирателей на участки для голосования на выборах президента РФ. Об этом она заявила во время голосования в Петербурге.

"Факт, когда киевские власти запретили гражданам России в Украине проголосовать, - это, наверное, впервые в дипломатической международной практике. Это грубейшее нарушение международного права. Это говорит о том, что ситуация в Украине деградирует, что киевские власти идут уже на все тяжкие, чтобы продемонстрировать свою русофобскую линию западным партнерам, выслуживаются перед ними", - считает Матвиенко.

Она напомнила, что Министерство иностранных дел РФ "сделало серьезное заявление с протестом против таких действий", российские власти обратились к международным организациям, в том числе в ОБСЕ. "ОБСЕ сделала уже очень серьезное заявление о недопустимости подобных действий. Тем не менее информация на утро, что блокирован вход на территорию посольства, дипломатических миссий для российских граждан. Это территория России, и никто не имеет права блокировать туда вход", - сказала председатель Совета Федерации.

"Мы очень надеемся на солидарную позицию международного сообщества, правозащитных организаций, которые требуют от украинских властей незамедлительно изменить это решение и дать возможность проголосовать. До конца выборов еще есть время - возможно, они еще одумаются. Мы поднимаем и по парламентской линии этот вопрос во всех международных структурах, требуя осуждения Киева и поставить и его на место, заставить его исполнять международное право", - сказала Матвиенко.

Ранее, 16 марта, глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипломатических учреждений на украинской территории "не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах". Подъезды к зданию посольства РФ в Киеве с ночи блокируются сотнями представителей силовых ведомств и националистами. При этом силовики пропускают в здание только дипломатов. Аналогичные ограничения для граждан РФ в день президентских выборов введены у зданий генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.

В воскресенье, 18 марта, проходят выборы президента России.