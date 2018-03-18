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НОМ получил более 200 сообщений о нарушениях на выборах, 50 уже идентифицированы как фейки

Политика
18 марта, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Сообщения поступают в ситуационный центр НОМ с 23:00 мск 17 марта

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) к настоящему времени получил более 200 сообщений о нарушениях на выборах, четверть из них уже идентифицированы как ложные. Об этом заявил федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев на площадке онлайн-марафона "Ночь выборов - 2018".

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Он пояснил, что речь идет о сообщениях, поступивших с начала работы ситуационного центра НОМ в 23:00 мск 17 марта. "Сейчас более 200 сообщений о нарушениях пришло на нашу карту сообщений [на портале] nom24.ru за это время, - сказал Коломойцев. - Около 50 из них наши наблюдатели отсортировали как фейк - они проверили эти сообщения и [подтвердили], что это фейки".

Координатор НОМ добавил, что остальные сообщения "находятся в работе".

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