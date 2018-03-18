Омбудсмены РФ и Украины обсудили недопуск россиян в консульства для голосования

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова по телефону связалась с новым украинским омбудсменом Людмилой Денисовой в связи с недопуском украинскими властями российских граждан в консульские учреждения РФ для участия в голосовании по выборам президента России.

"Я вас поздравляю с избранием. Первый мой звонок связан с просьбой приобщиться к ситуации, когда российских граждан не допускают в консульские учреждения [чтобы проголосовать]", - сказала Москалькова в своем первом телефонном разговоре с недавно назначенным новым украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

Москалькова сообщила журналистам, что украинский омбудсмен пообещала разобраться в ситуации. "Голос был встревоженный. Она сказала, что будет разбираться в ситуации", - информировала Москалькова.

Она также добавила, что ожидает немедленной реакции от международных структур, куда она повторно обратилась в связи с недопуском граждан России в диппредставительства для голосования на выборах президента РФ. "Отреагировать нужно немедленно", - подчеркнула Москалькова, напомнив, что до сих пор не получила ответов на свои обращения от Верховного комиссара ООН по правам человека, БГИПЧ, ОБСЕ и Совета Европы.