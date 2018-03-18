Глава ЦИК положительно оценила работу общественников по наблюдению за выборами в Москве

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова положительно оценила работу "Общественного штаба" по наблюдению за выборами президента России в Москве и поблагодарила волонтеров за работу. Об этом она сообщила журналистам по итогам осмотра видеоцентра штаба столицы.

"Это волонтеры [общественного штаба], неравнодушные люди, которым не все равно, что происходит в нашем замечательном городе Москве. <...> [Город] уже много лет вместе с этими людьми прикладывает максимум усилий, чтобы выборы проходили как в настоящей истиной столице. <...> Всем-всем огромное спасибо", - подчеркнула глава ЦИК.

Как сообщил ранее журналистам руководитель "Общественного штаба" по наблюдению за выборами президента России в Москве Алексей Венедиктов, на 96% избирательных участках в Москве присутствуют общественные наблюдатели. Он пояснил, что из 3624 наблюдателей не вышло по личным причинам 127 человек - это менее 4%.

Общественный штаб по наблюдению за выборами будет работать в столице в пятый раз. К его работе приглашены представители всех политических партий, выдвинувших на выборы своих кандидатов, а также волонтеры.

Желание стать наблюдателями на избирательных участках изъявили более 4,8 тыс. граждан. Они прошли соответствующее обучение на базе Московского парламентского центра, чтобы 18 марта проконтролировать ход выборов и соблюдение законов на всех избирательных участках столицы.

Опыт Москвы в области электронных систем

Эффективным глава ЦИК также считает и опыт Москвы по QR-кодированию. "QR-кодирование мы в Питере и в Москве отрабатывали, сейчас по всей России. Опыт Москвы по разным аспектам ни раз распространяли на всю страну", - пояснила Памфилова.

Как ранее сообщал ТАСС, избирательные участки города оборудованы почти 7 тыс. камерами видеонаблюдения, также в местах проведения голосования дежурят общественные наблюдатели.

Для того, чтобы избежать ошибок в подсчете голосов, при вводе данных протоколов участковых избирательных комиссий в Государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы" используются QR-коды. Для оперативного и достоверного подсчета голосов половину всех избирательных участков Москвы оснастили комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) - это 1557 избирательных участков, что в полтора раза превышает показатели прежних выборов в 2012 году.

Выборы президента в Москве

Выборы президента РФ проходят 18 марта 2018 года. В Москве проголосовать можно на 3620 участках, из которых 3445 расположены по месту жительства, еще 175 - в местах временного пребывания граждан: 11 в следственных изоляторах, семь на вокзалах, остальные - в больницах и учреждениях соцзащиты.