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Посол РФ в США сообщил о провокациях во время досрочного голосования на выборах президента

Политика
18 марта, 17:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, марта. /ТАСС

По словам Анатолия Антонова, "здание, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью"

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ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов рассказал в воскресенье журналистам о провокациях при проведении досрочного голосования на выборах президента РФ в Соединенных Штатах.

"К сожалению, были факты провокаций, - сказал он. - Здание, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью".

Кроме того, продолжил дипломат, лица, предоставлявшие помещения под голосование, столкнулись с тем, что в их адрес звучали угрозы, им обещали проблемы.

При этом Антонов подчеркнул, что российские дипломаты, работающие в США, сделали все для организации голосования.

"Мы сделали все возможное здесь в США для того, чтобы каждый гражданин Российской Федерации смог реализовать свое конституционное право и сегодня решить, какой бы он хотел видеть Российскую Федерацию. Я хочу видеть свою страну богатой, сильной, демократичной. А это, на мой взгляд, самое главное", - заявил посол.

Он отметил, что на избирательном участке, развернутом в посольстве, присутствуют в качестве наблюдателей "представители различных партий".

"Я твердо убежден, что мы выполним все российские законы, и все будет сделано так, как и положено", - подчеркнул дипломат.

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