Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦИК не получил ни одной серьезной жалобы ни от партий, ни от кандидатов

Политика
18 марта, 20:30 UTC+3 МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что предыдущие кампании сопровождались обычно большим количеством "прямых обращений прямых участников"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ не получила в ходе президентских выборов 18 марта ни одной серьезной жалобы ни партий, ни от кандидатов. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"Мы не получили пока ни одной серьезной жалобы ни от одной партии, мы не получили серьезных жалоб от кандидатов. Я пока их не видел", - сказал он.

Смотрите также

Как проходили выборы президента Российской Федерации

"Жалуются люди, которые в принципе участвуют в этой кампании в качестве наблюдателей, но не более чем. Это, конечно, тоже особенность этой кампании", - отметил Булаев.

По его словам, предыдущие кампании сопровождались обычно большим количеством "прямых обращений прямых участников".

Количество сообщений о нарушениях, которые таковыми не являются, в ходе голосования значительно больше числа сообщений о реальных нарушениях, сообщил  Булаев.

"Если обращения в ЦИК делить на реальные жалобы и фейковые жалобы, то я реальных жалоб у себя на столе увидел единицы. Реальные сообщения - штучные", - сказал он.

Вместе с тем он уточнил, что счет обращений, поступивших в ЦИК, идет на тысячи. Булаев подчеркнул, что значительное количество обращений в ЦИК связано не связано с какими-либо нарушениями, а с получением гражданами разъяснений по вопросам голосования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн
2
ЦИК: Путин лидирует на выборах президента РФ с 71,97% после обработки 21,33% протоколов
3
ВЦИОМ: Путин с 73,9% голосов побеждает на выборах президента РФ в первом туре
4
ЦИК: результаты голосования на участке в Люберцах могут аннулировать из-за вброса
5
В России завершились выборы президента РФ
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Новосибирский избирком требует закрыть страницу сайта обкома КПРФ с данными о голосовании
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Следите за подсчетом голосов на выборах президента в нашем спецпроекте