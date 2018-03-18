ЦИК не получил ни одной серьезной жалобы ни от партий, ни от кандидатов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ не получила в ходе президентских выборов 18 марта ни одной серьезной жалобы ни партий, ни от кандидатов. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"Мы не получили пока ни одной серьезной жалобы ни от одной партии, мы не получили серьезных жалоб от кандидатов. Я пока их не видел", - сказал он.

"Жалуются люди, которые в принципе участвуют в этой кампании в качестве наблюдателей, но не более чем. Это, конечно, тоже особенность этой кампании", - отметил Булаев.

По его словам, предыдущие кампании сопровождались обычно большим количеством "прямых обращений прямых участников".

Количество сообщений о нарушениях, которые таковыми не являются, в ходе голосования значительно больше числа сообщений о реальных нарушениях, сообщил Булаев.

"Если обращения в ЦИК делить на реальные жалобы и фейковые жалобы, то я реальных жалоб у себя на столе увидел единицы. Реальные сообщения - штучные", - сказал он.

Вместе с тем он уточнил, что счет обращений, поступивших в ЦИК, идет на тысячи. Булаев подчеркнул, что значительное количество обращений в ЦИК связано не связано с какими-либо нарушениями, а с получением гражданами разъяснений по вопросам голосования.