Международные наблюдатели назвали выборы в Крыму "настоящей демократией"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Прибывшие в Крым международные наблюдатели назвали первые выборы президента России на полуострове настоящей демократией. Об этом иностранные гости региона рассказали на пресс-конференции в Симферополе.

"Нарушений мы не увидели, мы увидели настоящую демократию, чистую демократию, могу сказать, что Крым является самым демократичным местом в мире", - сказал журналистам международный наблюдатель из Финляндии, правозащитник Йохан Бекман.

С ним согласилась и наблюдатель из Сербии, политолог Драгана Трифкович. По ее словам, сама организация выборов в Крыму фактически исключает возможность коррупции и ошибок. "Совершенно организовано. Это очень хороший пример демократии", - сказала она.

По словам Бекмана, выборы в Крыму прошли "максимально прозрачно, успешно", они были "хорошо организованы", при этом, "люди голосовали в праздничном настроении".

"Есть такая поговорка, что Россия начинается с Крыма. Сегодня я бы сказал, что демократия начинается с Крыма. <...> А западные провокации, попытки вмешаться в политические процессы в Крыму не были успешны", - добавил он.

Без нарушений и ажиотажа

Наблюдатель из Афганистана Мохаммад Тамир Эклас также заявил, что выборы в Крыму были прозрачными, нарушений он не зафиксировал. "Выборы были прозрачны, камеры со всех сторон. Прозрачность выборов, я утверждаю, была обеспечена на 100%, я не увидел никаких нарушений. <...> У меня к выборам вопросов нет", - сказал он.

Наблюдатель из США, доктор философии Калифорнийского университета Гильберт Докторов добавил, что считает выборы президента России в Крыму вторым референдумом, выбором крымчан в пользу России. "Многие считают, что это второй референдум, я думаю, что это так и есть. <...> Меня впечатлил профессионализм, спокойствие, все шло тихо, спокойно, без ажиотажа, все шло, как должно быть, это большое достижение администрации и крымского народа", - рассказал он.

Наблюдатель из Латвии Александр Гапоненко со своей стороны также указал, на демократичность выборов в Крыму. Он сообщил, что по итогам голосования в регионе подготовит доклад, в котором попытается представить картину того, что происходило в Крыму 18 марта.

"Мы считаем, что выборы демократичны. Сейчас появился ряд статей, которые в искаженном виде представят, что происходило в Крыму. <...> Мы не прорвем информационную блокаду, но мы дадим альтернативную точку зрения на ситуацию. Наши заметки вызывают огромный интерес, люди хотят знать правду", - отметил Гапоненко.

Большая группа наблюдателей

По данным избиркома, в Крыму работает 43 международных наблюдателя из 20 стран, в том числе США, Великобритании, Украины, Франции, Италии и ряда других. Большинство из них работают в Ялте, Севастополе и Симферополе, в частности, Ялту посетили 24 наблюдателя из Франции, Италии, Австрии, Германии, Финляндии, Сербии, Афганистана, Малайзии, США.

Выборы президента РФ в Крыму проходили впервые, в республике работали более 1,2 тыс. избирательных участков. Всего в регионе около 1,5 млн избирателей.