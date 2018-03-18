МВД: нарушений, способных повлиять на итоги выборов президента РФ, не зафиксировано

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов президента России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"На момент закрытия избирательных участков органами внутренних дел не зафиксировано нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов президента РФ", - подчеркнули в МВД.

Сейчас полиция совместно с подразделениями Росгвардии и народными дружинами обеспечивает безопасность при подсчете голосов, а также при транспортировке протоколов и иной документации c избирательных участков в вышестоящие избирательные комиссии.

"Для обеспечения правопорядка на избирательных участках было задействовано около 275 тысяч сотрудников органов внутренних дел, которые несли службу во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных ведомств, членами избирательных комиссий, а также представителями общественности", - сообщили в МВД.