Более 50% избирателей приняли участие в выборах в регионах СЗФО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Высокую активность на прошедших 18 марта выборах президента РФ показали избиратели в регионах Северо-Западного федерального округа, где явка превысила 50%. Об этом сообщили в ходе "Ночи выборов" на связи с РИЦ ТАСС в Санкт-Петербурге председатели региональных избиркомов.

Как отметила заместитель председателя Избиркома Вологодской области Елена Виноградова, на 18 часов по московскому времени явка составила в области 58,9%. Это примерно на 4% выше, чем на выборах президента России в 2012 году и соотносится с показателем по всей России.

"Эксцессов на избирательных участках не случилось. Поступали отдельные обращения, по итогам их рассмотрения на этот час каких-либо нарушений не выявлено. Избирательная система была максимально открыта для наблюдателей, представителей аккредитованных СМИ и для членов с правом совещательного голоса кандидатов. От кандидатов партий и общественников было чуть более 3 тыс. человек, посетили область и международные избиратели", - сказала Виноградова.

По словам председателя избирательной комиссии Архангельской области Андрея Контиевского, происшествий в области не было. "В избирательную комиссию области поступила одна жалоба от доверенного лица КПРФ о незаконном, по его мнению, распространении сведений о доходах и имуществе кандидата. Мы эту жалобу рассмотрели, получен отказ, так как эти данные не являются агитационными и соответствуют нормативным документам ЦИК. Весь день мероприятия проходили штатно на территории области", - сказал Контиевский.

В области проголосовали 53,91% или 492499 избирателей. Активнее всего традиционно на Новой Земле - чуть менее 99%, в городе Мирный - 71,6% и в ряде районов Архангельской области. На выборах в области работало 2078 наблюдателей, 780 из них - общественные наблюдатели и 766 участников избирательных комиссий с правом совещательного голоса, отметил председатель Общественной палаты Архангельской области Александр Андреев.

Спокойно прошли выборы в Республике Коми, рассказал председатель республиканского избиркома Дмитрий Митюшев. "Никаких значимых нарушений, которые могли бы как-то поставить под сомнение итоги голосования на территории Коми не выявлено, явка на 18 часов составила 55,27%. В основном наблюдатели представляли Общественную палату республики, кандидата Владимира Путина и на третьем месте - от кандидата Павла Грудинина. Отношения складывались в начале дня по-разному, затем сработались и всё прошло корректно с взаимным уважением и взаимным пониманием", - подытожил Митюшев.

Без происшествий

В Ненецком автономном округе был отмечен ажиотаж на избирательных участках с 11 до 14 часов, наблюдались небольшие очереди к местам для голосования, сообщил председатель избиркома Ненецкого автономного округа Георгий Попов. Явка на 18 часов составила 59,11%. "По сравнению с предыдущим выборами идем один в один, на предыдущих выборах итоговая явка составила 62,51%", отметил он.

Среди ненецких оленеводов было организовано досрочное голосование с 27 февраля по 18 марта. До них добирались на вертолетах, снегоходах, объехали все бригады оленеводов, сказал Попов.

Как отметил председатель избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов, никаких происшествий на избирательных участках в день голосования на произошло.

"Избирательные участки открылись вовремя, избиратели находились возле участков в значительном количестве на момент открытия. Явка на 18 часов составила 59,78%. На прошлых выборах она составила 61,19%, то есть не хватает 1,4%. Но после 18 часов еще 2 часа проходило голосование и не все протоколы учтены. Надеемся, что итоговые проценты, которые были в 2012 году, будут превышены", - сказал Иванов.

Как сообщил председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский, активность избирателей в регионе по состоянию на 18.00, по уточненным данным, составила 56,75% (759165 избирателей). Наибольшую активность показали избиратели в городах Сосновый Бор, Бокситогорск и Тихвин. Все избирательные участки в Ленинградской области закрылись в 20.00 часов, но время работы комиссий не везде было одинаковым. 35 участков начали работу раньше на час и два, чтобы обеспечить возможность проголосовать рабочим предприятий, заступающим на смену с 8 часов утра.

В Ленинградской области работало 985 избирательных участков, из них 966 - постоянные и 19 - временные. Всего на территории Ленинградской области, по данным регионального избиркома, было зарегистрировано около 1 млн 314 тыс. избирателей.

Жители Новгородской области активно участвовали в голосовании, рассказала председатель регионального избиркома Татьяна Лебедева.

"Всего на 18 часов проголосовало 263 277 избирателей, что в процентном отношении составляет 52,41%. Это немного ниже, если сравнивать с 2012 годом, на 0,44%. Хотя предыдущие все отчетные времена мы шли с опережением по отношению к 2012 году", - уточнила она.

По словам Татьяны Лебедевой, на избирательных участках Новгородской области работали 963 наблюдателя, существенных нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление избирателей не было.

На явке сказалась погода

Как рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин, голосование в республике прошло организованно и спокойно. Подавляющее большинство избирательных участков в регионе открылось в 08:00 мск. Исключение составил лишь моногород Костомукша, где на 10 из 12 участков заработали в 06:00 мск, чтобы работники градообразующего горно-обогатительного комбината "Карельский окатыш" смогли проголосовать перед рабочей сменой.

"Явка в Карелии в течение дня голосования была чуть выше явки, которая была на выборах президента в 2012 году. На 18:00 мск явка составила 51,26% (49,92% в 2012 году)", - сказал Алексей Бахилин.

В Мурманской области на 18 часов явка составила 60,2%, это превысило показатели 2012 года - 57% на 18 часов при итоговой 60,6%. "Понимаем уже, что явка превысит показатели прошлых выборов", - сказал председатель избиркома Мурманской области Антон Богомолов.

Среди причин высокой явки он назвал хорошую погоду и осознанный подход избирателей. "День начался хорошо, была отличная погода. На мой взгляд, все принимали участие осознанно, интерес был, люди задерживались возле информационных плакатов, голосование весь день в штатном режиме проходило, существенных замечаний не получали", - отметил глава мурманского избиркома.

В Калининградской области на 18:00 по местному времени (19:00 мск) явка составила 55,29%, в голосовании приняли участие 441 тыс. 214 избирателей В 2012 году явка на этот час составила 52,78%, на участки для голосования пришли 405 тыс. 986 человек, сообщили в областной избирательной комиссии.