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ЦИК: Путин лидирует на выборах президента РФ с 75,57% после обработки данных 60% участков

Политика
18 марта, 23:22 дата обновления: 18 марта, 23:55 UTC+3

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 12,92% голосов

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 75,57% после обработки 60,02% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин после обработки 60,02% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) занимает второе место с 12,92% голосов. На третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,19% голосов.

Четвертую позицию удерживает кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,44%.

За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 0,85%, Борис Титов (Партия роста) - 0,66%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,65% у каждого, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") - 0,63%.

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Персоны
Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Жириновский, Владимир Вольфович
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