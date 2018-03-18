Путин намерен провести встречи со своими соперниками по выборам

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что намерен провести встречи со всеми кандидатами, участвовавшими в выборах.

"Да, планирую. Посмотрим, администрация с ними свяжется, мы договоримся, и я их приглашу на встречу всех", - сказал он журналистам в своем предвыборном штабе в Гостином дворе.

Согласно последним данным ЦИК РФ, на состоявшихся 18 марта выборах президента действующий глава государства Владимир Путин лидирует, набирая 75,57% после обработки 60,02% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 12,92% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 6,19% голосов. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.

Четвертую позицию удерживает кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак с 1,44%.

За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 0,85%, Борис Титов (Партия роста) - 0,66%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,65% у каждого, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") - 0,63%.