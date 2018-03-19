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В Псковской области серьезных нарушений на выборах нет

Политика
19 марта, 1:49 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 19, марта. /ТАСС

Глава региона Михаил Ведерников считает, что в целом кампания прошла на достаточно высоком организационном уровне

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ПСКОВ, 19 марта. /ТАСС/. Серьезных нарушений на выборах президента РФ в Псковской области зафиксировано не было. Об этом в ходе телемоста, организованного на базе регионального центра ТАСС - Северо-Запад в Санкт-Петербурге, заявил врио губернатора региона Михаил Ведерников.

"Несмотря на то, что большая явка была, большой интерес с кампании, кампания абсолютно прозрачная, абсолютно легитимная. Никаких замечаний ни у кого по кампании нет. <...> На момент закрытия избирательных участков одно обращение было в областную избирательную комиссию и 10 обращений в УИКи. В ближайшее время это все будет рассмотрено. Никаких серьезных нарушений нет", - сказал Ведерников

Глава региона добавил, что по его оценке, в целом кампания прошла на достаточно высоком организационном уровне.

"В настоящий момент можно констатировать, что в Псковской области интерес к избирательной кампании был достаточно высок. Это результат слаженной работы избирательной системы. Люди с утра шли на избирательные участки. У нас на некоторых участках наблюдались очереди. Люди шли семьями, с маленькими детьми. У всех было хорошее настроение. Все были на подъеме", - пояснил Ведерников.

По итогам обработки 85% протоколов действующий президент РФ Владимир Путин набирает в Псковской области 74,83%. Павел Грудинин предварительно получает 11,61%, Владимир Жириновский - 6,84%, Григорий Явлинский и Ксения Собчак - по 1,67%, Сергей Бабурин - 0,86%, Максим Сурайкин - 0,83%, Борис Титов - 0,78%.

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Псковская область Выборы президента РФ - 2018
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Ведерников, Михаил Юрьевич
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