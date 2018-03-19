У ЦИК нет информации об удалении наблюдателей с избирательных участков

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Центризбирком России не получал информации об удалении с избирательных участков наблюдателей или членов избиркомов с правом совещательного голоса. Об этом заявила в понедельник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в ходе подведения предварительных итогов голосования на выборах президента.

"На данный момент в ЦИК пока нет информации об удалении наблюдателей, отстранения от работы членов комиссий с правом совещательного голоса", - сказала она.

Памфилова также рассказала о том, сколько человек смогли поучаствовать в выборах в качестве наблюдателей.

"Я бы сказала, что была очень большая армия наблюдателей. По предварительным данным, конечно, мы будем их уточнять, но то, что мы имеем сейчас, получая информацию из регионов, на избирательных участках в общей сложности присутствовало 474,5 тыс. наблюдателей от кандидатов, партий, общественных палат и плюс к тому 105 тыс. членов с правом совещательного голоса, которые тоже обладают всеми полномочиями наблюдателей", - сказала Памфилова.

"Фактически по шесть-семь наблюдателей в среднем на избирательный участок", - добавила она. Памфилова отметила, что также за ходом выборов следило 10,5 тыс. представителей СМИ.

Действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал в понедельник ЦИК РФ.