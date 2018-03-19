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МИД РФ: ООН фиксирует системный характер нарушений прав человека на Украине

Политика
19 марта, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

В Москве отмечают, что в организации вновь констатировали отсутствие у Киева интереса в проведении расследования всех фактов нарушений в этой сфере

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Москва разделяет оценки ООН о системном характере грубейших нарушений прав человека на Украине. Об этом заявили в понедельник в МИД РФ, комментируя доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине.

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"Серьезную озабоченность вызывает уровень зафиксированных Наблюдательной миссией фактов грубейших нарушений прав человека со стороны украинских правоохранительных органов и СБУ, которые, как показывают последние доклады ООН, носят системный характер, - говорится в комментарии. - Речь идет о незаконном лишении свободы, насильственных исчезновениях, содержании инкоммуникадо, применении пыток, сексуальном насилии, использовании антитеррористического законодательства для расправы с политической оппозицией и несогласными в обществе".

Как отмечают в Москве, миссия ООН вновь констатировала отсутствие у украинских властей политической воли и интереса в проведении полноформатного расследования всех фактов нарушений прав человека со стороны сотрудников ВСУ и СБУ. "Это способствует дальнейшему распространению в стране вседозволенности и безнаказанности", - отметили в МИД РФ.

Дискриминация Донбасса

На Смоленской площади серьезно обеспокоены выводами о дискриминационной политике Киева в отношении граждан Украины, проживающих в Донбассе. "Отказ властей выплачивать пенсии и социальные пособия жителям юго-востока страны, отсутствие процедур возмещения собственным гражданам ущерба за потерянные в результате действий украинских силовиков жилье и собственность, существование искусственных ограничений на пересечение жителями контактной линии ведут к дальнейшему обнищанию наиболее бедных слоев населения, способствуют дальнейшему расколу украинского общества и, таким образом, сокращают шансы на будущее национальное примирение", - говорится в комментарии МИД РФ.

В Москве также разделяют озабоченность наблюдателей в связи с наступлением украинских властей на гражданские и политические свободы в стране, включая рост нападок на свободу выражения мнения, свободу СМИ и физических нападений на журналистов.

Кроме того, миссия ООН установила многочисленные факты дискриминации и насилия в отношении представителей Украинской православной церкви и ее объектов культа. "Речь идет, по оценкам Наблюдательной миссии, не об отдельных случаях нетерпимости в адрес УПЦ, но о спланированной кампании, которая осуществляется при очевидном потворстве официальных властей и сотрудников правоохранительных органов", - обратили внимание в российском дипведомстве.

Пора прислушаться

Россия также призывает Киев "внимательно прислушаться к оценкам и рекомендациям Наблюдательной миссии и Венецианской комиссии Совета Европы в отношении закона "Об образовании", который грубо нарушает права языковых меньшинств, проживающих в стране, особенно русскоговорящих".

"Ожидаем внесения необходимых изменений в статью 7 закона, вывода за рамки его реализации частных школ и обеспечения достаточного объема государственного образования на языке меньшинств", - заявили в МИД РФ.

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