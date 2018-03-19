РФ выступает против продления ядерных ограничений в отношении Ирана после выполнения СВПД

ВЕНА, 19 марта. /ТАСС/. Россия выступает против предложения США продлить действие ограничений в ядерной сфере в отношении Ирана после выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, некоторые американские официальные лица поднимают вопрос о необходимости продления ограничений и запретов, которые пока действуют в отношении Ирана в рамках СВПД. В частности, эти ограничения касаются объемов обогащения урана, по процентам соответствующего обогащения, производства тяжелой воды в строго определенных лимитах. Как особо подчеркнул российский дипломат, "пересматривать это совершенно невозможно, и ни о каком продлении сроков не может быть и речи". "Действует целый ряд ограничений, которые призваны восстановить доверие к исключительно мирному характеру иранской ядерной программы", - пояснил постпред РФ.

"Мы напомнили, что совершенно невозможно что-либо здесь поправлять, потому что сроки действия ограничений были предметом самых тщательных, болезненных согласований и стали результатом разумных компромиссов. Тем более что в самом плане четко прописано, что добросовестное его выполнение позволит Ирану в полной мере пользоваться теми правами и преимуществами, которые вытекают из участия в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и что после того, как план будет выполнен, отношение к иранской ядерной программе будет таким же, как и отношение к ядерным программам любого другого неядерного государства-участника ДНЯО", - сказал Ульянов.

Компромисс Ирана

По словам Ульянова, Иран, строго говоря, не был обязан идти на все эти ограничения. "По ДНЯО такие ограничения не предполагаются, но в качестве компромисса иранцы взяли на себя обязательства по временному отказу от каких-то работ, чтобы выйти из тупика, но все это на определенный срок, после чего Иран сможет, и это его законное право, развивать ядерную энергетику и вообще ядерную деятельность в том объеме и по тем направления, которые отвечают его интересам, - рассказал собеседник агентства. - Единственное условие - чтобы все это носило мирный характер и находилось под строгим контролем со стороны МАГАТЭ".

При этом Россия исходит из того, что "даже после выполнения СВПД дополнительный протокол как наиболее эффективный инструмент проверок должен оставаться в силе и соответственно будет гарантировать именно мирный характер", заключил постпред.

Ульянов возглавил на минувшей неделе российскую делегацию на заседании Совместной комиссии Ирана и "шестерки" по обзору выполнения соглашения об иранской атомной программе. Встречи проходят на регулярной основе один раз в квартал в австрийской столице, на них обсуждается весь спектр вопросов, связанных с выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий.

СВПД по иранской ядерной программе был согласован Тегераном и шестью мировыми державами в 2015 году и в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.