Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройстве власти в РФ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что рассказал президенту РФ Владимиру Путину о своей идее смены главы государства на коллективный управленческий орган.

Жириновский после встречи Путина с кандидатами в президенты напомнил журналистам, что ранее высказывался за перемену в устройстве власти в России. "За эти шесть лет обязательно будут изменения, я так думаю. Это мое мнение, я его высказал и сейчас. Будет государственный совет, человек 30 - лучшие губернаторы, министры, депутаты, сенаторы, и его руководитель будет исполнять обязанности президента", - сообщил Жириновский.

Он отметил, что тогда не будет нужды проводить президентские выборы, а больше прав будет у парламента. На уточняющий вопрос, рассказал ли Жириновский о своем видении на встрече с Путиным, лидер ЛДПР ответил утвердительно. При этом он сообщил, что Путин ничего не ответил на его предложение, но выразил надежду, что, "может быть, какие-нибудь изменения и произойдут".