Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко: выборы президента РФ войдут в историю как самые открытые, прозрачные и честные

Политика
21 марта, 10:13 дата обновления: 21 марта, 10:41 UTC+3

Спикер Совета Федерации считает важным дать право общественным палатам направлять наблюдателей на все уровни голосований

Поделиться
Материал из 1 страницы
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Выборы президента РФ, прошедшие в минувшее воскресенье, войдут в историю как самые честные и открытые. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании в среду.

Смотрите также

Как проходили выборы президента Российской Федерации

"Эти выборы войдут в историю как самые прозрачные, открытые, честные, что отметили десятки тысяч наблюдателей, в том числе международных", - сказала она.

При этом Матвиенко заявила, что не исключает дальнейшего внесения поправок в избирательное законодательство. В частности, она считает важным дать право общественным палатам направлять наблюдателей на все уровни выборов.

"Нам следует спокойно, вдумчиво проанализировать прошедшую избирательную кампанию и при необходимости инициировать дальнейшее совершенствование законодательства", - заявила глава Совфеда.

Матвиекно также выразила уверенность, что общественным палатам надо дать право направлять наблюдателей не только на выборы президента, но и на выборы всех уровней. "Мне кажется, на региональных выборах нужно тоже усилить эту составляющую и дать возможность направлять наблюдателей от общественных региональных палат, Общественной палаты РФ", - отметила она.

Попытки вмешательства

Матвиенко добавила, что выборы президента РФ прошли при беспрецедентном давлении извне и выразила надежду, что международное сообщество даст адекватную оценку этому.

"Итоги прошедших выборов тем более показательны, поскольку они прошли при беспрецедентном, доходившем особенно за неделю до выборов до политических истерик, внешнем давлении, согласованных хакерских атаках на серверы Центризбиркома, противоправных препятствиях голосованию наших граждан, как это было на Украине, и тому подобных вещах. Будем надеяться, что международное сообщество даст адекватную оценку таким действиям", - сказала она.

Матвиенко также отметила, что граждане России, которые из-за препятствий со стороны властей Украины, не смогли проголосовать на выборах президента РФ, могут обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). 

"Кстати, об этом надо подумать, коллеги. Граждане действительно могут в суды обратиться. И в ЕСПЧ пусть обратятся, они же выступают за строгое соблюдение прав человека, вот посмотрим, какая будет реакция", - сказала она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
4
NYT: Трамп сообщил Путину об обеспокоенности новыми вооружениями РФ
5
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
6
Глава МО Израиля назвал смелым поступком уничтожение ядерного реактора в Сирии в 2007 году
7
Захарова: в Лондоне с делом Скрипаля заигрались, заврались и влипли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов