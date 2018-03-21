Матвиенко: выборы президента РФ войдут в историю как самые открытые, прозрачные и честные

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Выборы президента РФ, прошедшие в минувшее воскресенье, войдут в историю как самые честные и открытые. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании в среду.

"Эти выборы войдут в историю как самые прозрачные, открытые, честные, что отметили десятки тысяч наблюдателей, в том числе международных", - сказала она.

При этом Матвиенко заявила, что не исключает дальнейшего внесения поправок в избирательное законодательство. В частности, она считает важным дать право общественным палатам направлять наблюдателей на все уровни выборов.

"Нам следует спокойно, вдумчиво проанализировать прошедшую избирательную кампанию и при необходимости инициировать дальнейшее совершенствование законодательства", - заявила глава Совфеда.

Матвиекно также выразила уверенность, что общественным палатам надо дать право направлять наблюдателей не только на выборы президента, но и на выборы всех уровней. "Мне кажется, на региональных выборах нужно тоже усилить эту составляющую и дать возможность направлять наблюдателей от общественных региональных палат, Общественной палаты РФ", - отметила она.

Попытки вмешательства

Матвиенко добавила, что выборы президента РФ прошли при беспрецедентном давлении извне и выразила надежду, что международное сообщество даст адекватную оценку этому.

"Итоги прошедших выборов тем более показательны, поскольку они прошли при беспрецедентном, доходившем особенно за неделю до выборов до политических истерик, внешнем давлении, согласованных хакерских атаках на серверы Центризбиркома, противоправных препятствиях голосованию наших граждан, как это было на Украине, и тому подобных вещах. Будем надеяться, что международное сообщество даст адекватную оценку таким действиям", - сказала она.

Матвиенко также отметила, что граждане России, которые из-за препятствий со стороны властей Украины, не смогли проголосовать на выборах президента РФ, могут обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Кстати, об этом надо подумать, коллеги. Граждане действительно могут в суды обратиться. И в ЕСПЧ пусть обратятся, они же выступают за строгое соблюдение прав человека, вот посмотрим, какая будет реакция", - сказала она.