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Минобороны РФ: боевики в Восточной Гуте творят произвол в отношении мирных жителей

Политика
21 марта, 23:12 дата обновления: 21 марта, 23:29 UTC+3 МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что действующие в регионе радикальные группировки нарушают режим прекращения огня

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Действующие в Восточной Гуте боевики нарушают режим перемирия и творят произвол в отношении мирных жителей, сообщил в среду начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Наиболее напряженной остается обстановка в зоне деэскалации "Восточная Гута". Действующие здесь радикальные группировки нарушают режим прекращения огня и творят произвол в отношении мирных жителей", - сказал Евтушенко.

По его словам, несмотря на установление на всей территории страны 30-дневного режима прекращения боевых действий, совместный российско-иранско-турецкий Координационный центр в течение суток продолжал фиксировать случаи нарушений в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Дераа.

Гуманитарные паузы

"Всего с начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено 86 123 человека", - сказал Евтушенко.

По его словам, за сутки через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Эль-Вафидин вышло 5178 человек. "Всего с 28 февраля через этот коридор вышло 8003 человека", - сообщил генерал.

Помощь сирийцам

"Всего за прошедшие сутки продуктами обеспечено более 8,5 тыс. мирных жителей", - сказал Евтушенко.

По его словам, в населенном пункте Сакба местному населению выдана тысяча продуктовых наборов, приготовлено 2,8 тыс. порций горячей пищи. "20 марта Центр по примирению оказал гуманитарную помощь мирным жителям, выходящим из Восточной Гуты. На пунктах пропуска и в лагерях внутренне перемещенных лиц Эддуэр, Адра и Хирджилла людям выдано 1,2 тыс. продуктовых наборов, 1,2 тонны бутилированной воды, приготовлено 7,5 тыс. порций горячей пищи", - рассказал Евтушенко.

Также, по его словам, при участии представителей Центра по примирению в школе "Самар Самми Аль-Юсеф" города Хомс проведена благотворительная акция - воспитанникам выданы постельные комплекты, одежда и обувь.

"Центром по примирению оказана гуманитарная помощь мирным жителям города Алеппо и населенного пункта Телль-Рифат. Людям выдан свежий хлеб общим весом 3 тонны. Жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода", - сообщил генерал.

"Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 134 сирийцам, в том числе 46 детям", - продолжил он. Кроме того, благодаря восстановлению разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 25 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) - 684 человека.

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