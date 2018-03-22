ЦИК предоставит "Яблоку" все запрошенные им видеозаписи с участков

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Центризбирком России предоставит "Яблоку" все запрошенные партией видеозаписи с избирательных участков, на которых, по ее мнению, произошли нарушения в ходе выборов президента 18 марта. Об этом сообщила в четверг председатель ЦИК Элла Памфилова.

На заседании комиссии секретарь Центризбиркома Майя Гришина заявила, что "Яблоко", которое выдвигало на выборы президента Григория Явлинского, запросило видеозаписи с участков, о нарушениях на которых сообщило движение "Голос".

"Мы предоставим все необходимые видеоматериалы. Видеоматериалы хранятся год, и нет никаких препятствий для кандидатов и партий, их выдвинувших", - сказала Памфилова.

Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев.