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ЦИК предоставит "Яблоку" все запрошенные им видеозаписи с участков

Политика
22 марта, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Ранее в партии запросили видеозаписи с участков, о нарушениях на которых сообщило движение "Голос"

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Центризбирком России предоставит "Яблоку" все запрошенные партией видеозаписи с избирательных участков, на которых, по ее мнению, произошли нарушения в ходе выборов президента 18 марта. Об этом сообщила в четверг председатель ЦИК Элла Памфилова.

На заседании комиссии секретарь Центризбиркома Майя Гришина заявила, что "Яблоко", которое выдвигало на выборы президента Григория Явлинского, запросило видеозаписи с участков, о нарушениях на которых сообщило движение "Голос".

"Мы предоставим все необходимые видеоматериалы. Видеоматериалы хранятся год, и нет никаких препятствий для кандидатов и партий, их выдвинувших", - сказала Памфилова.

Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

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"Яблоко" Выборы президента РФ - 2018
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Путин, Владимир Владимирович Памфилова, Элла Александровна Явлинский, Григорий Алексеевич
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