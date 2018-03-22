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Памфилова поблагодарила "Голос" за информацию о нарушениях на выборах

Политика
22 марта, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что "Голос" собрал факты вбросов бюллетеней на 63 участках в 19 регионах

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова поблагодарила движение в защиту прав избирателей "Голос" за сообщения о нарушениях на выборах, хотя и посетовала, что движение часто сразу после выборов делает обобщения о нечестности выборов.

"Вы на следующий день уже делаете обобщающие вещи о том, что выборы нельзя признать честными, конкурентными. Это ваше право. Но мы вас благодарим за ту информацию, которую вы предоставляете, мы все вместе досконально разберемся и посмотрим, что в сухом остатке", - сказала она на заседании ЦИК после выступления сопредседателя "Голоса" Григория Мельконьянца.

Мельконьянц сообщил членам ЦИК, что "Голос" собрал факты вбросов бюллетеней на 63 участках в 19 регионах. По его словам, "много информации из Дагестана" и других республик Северного Кавказа.

Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

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