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Посол РФ указал главе МИД Британии, что ни у кого нет права оскорблять русский народ

Политика
22 марта, 16:16 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 22, марта. /ТАСС

Александр Яковенко назвал безответственным сравнение Бориса Джонсона России с нацистской Германией

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ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Посол России в Великобритании Александр Яковенко назвал недопустимыми и полностью безответственными заявления главы британского МИД Бориса Джонсона, сравнившего предстоящий чемпионат мира по футболу в РФ с Олимпийскими играми 1936 года в нацистской Германии.

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"Москва рассматривает подобные заявления как не соответствующие уровню главы МИД, недопустимые и полностью безответственные. Ни у кого нет права оскорблять русский народ, который победил нацизм и потерял более 25 млн человек, сравнивая нашу страну с нацистской Германией", - заявил посол в четверг на пресс-конференции в Лондоне.

"Это вне здравого смысла, и мы не думаем, что британские ветераны, включая тех, кто участвовали в Северных конвоях, разделяют эту точку зрения", - добавил Яковенко.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее объявила о том, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат в связи с ситуацией с отравлением в английском Солсбери 4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В свою очередь, Борис Джонсон, говоря об идее бойкотирования чемпионата мира английской сборной, сказал на заседании парламентского комитета по иностранным делам: "Я думаю, по большому счету, было бы неправильным наказывать их, всю команду, которая в течение длительного времени усердно трудилась. Я думаю, для них это было бы печальным фактом".

При этом Джонсон согласился с тем, что предстоящий чемпионат в РФ якобы можно сравнить с Олимпийскими играми 1936 года в Третьем рейхе. Это заявление было подвергнуто жесткой критике со стороны Москвы, в том числе со стороны пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Матчи чемпионата мира в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Англия попала в группу G вместе со сборными Бельгии, Панамы и Туниса.

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Темы
ЧМ-2018 по футболу Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис Песков, Дмитрий Сергеевич Володин, Вячеслав Викторович Захарова, Мария Владимировна Яковенко, Александр Владимирович
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