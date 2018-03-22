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Памфилова: трех наблюдателей удалили с избирательных участков по суду

Политика
22 марта, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Это были наблюдатели от кандидатов Павла Грудинина, Ксении Собчак и Григория Явлинского

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Три наблюдателя были удалены с избирательных участков в день голосования в соответствии с решением суда. Об этом сообщила в четверг глава ЦИК Элла Памфилова.

"По решению суда у нас было три удаления", - сказала Памфилова.

Она уточнила, что в Казани один из наблюдателей от партии КПРФ был удален после того, как пытался сорвать с информационного плаката листок с дополнительной информацией о кандидате от партии Павле Грудинине.

По словам главы ЦИК, наблюдатель от кандидата Ксении Собчак, выдвинутой партией "Гражданская инициатива", был удален в Санкт-Петербурге. Он пытался фотографировать списки избирателей, что запрещено, так как в этих документах содержатся персональные данные граждан.

Третье удаление зафиксировано в Ставропольском крае, также за съемку персональных данных россиян. В ЦИК уточнили, что это был наблюдатель от кандидата Григория Явлинского, выдвинутого партией "Яблоко".

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