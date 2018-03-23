Лавров обсудит во Вьетнаме реализацию экономического потенциала и сотрудничество в ВТС

ХАНОЙ, 23 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу во Вьетнаме проведет переговоры с вьетнамским коллегой Фам Бинь Минем.

Глава российского дипведомства прибыл в Ханой из Токио накануне вечером. Изначально рабочий визит Лаврова во Вьетнам был запланирован на 21-22 марта, но из-за изменений в графике министра его пришлось перенести.

Как сообщили в российском дипведомстве, на предстоящих переговорах главы МИД двух стран обсудят как актуальные вопросы двусторонней повестки дня, так и международные проблемы, представляющие взаимный интерес. "Приоритетное внимание предполагается уделить мерам по углублению практической кооперации между Россией и Вьетнамом в торгово-инвестиционной, научно-технологической и гуманитарной областях", - указали в министерстве.

Кроме того, ожидается, что во вьетнамской столице российский министр будет принят президентом республики Чан Дай Куангом.

Тесные отношения

Москва и Ханой в следующем году отметят 25-летие подписания договора об основах дружественных отношений. За это время, как отметили в МИД РФ, странам удалось установить "очень тесные отношения", в основе которых лежат "многолетние традиции дружбы и взаимной поддержки".

"В числе ключевых факторов поступательного укрепления двусторонних связей - регулярный политический диалог на высшем и высоком уровнях, - сообщили в министерстве. - [Россия и Вьетнам] имеют богатый позитивный опыт взаимовыгодной кооперации и весомый потенциал для дальнейшего продвижения".

На Смоленской площади указали на тесное взаимодействие всех подразделений российского правительства с вьетнамскими партнерами. "Регулярно общаются руководители наших стран: президент России Владимир Путин неоднократно встречался с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама, - пояснили в дипведомстве. - Министры иностранных дел находятся в очень тесном контакте, равно как и руководители практически всех других ведомств - министерств промышленности и торговли, экономического развития, финансов, транспорта, связи".

Сотрудничество в интересах стабильности

В интервью вьетнамским СМИ, приуроченном к предстоящему визиту, глава российского дипведомства указал на рост товарооборота между двумя странами. По его словам, только в 2017 году товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос более чем на 35%, достигнув таким образом "исторического максимума" за всю историю двусторонних отношений. "Конечно, такой результат мы в значительной степени связываем с Соглашением о зоне свободной торговли (ЗСТ), которое Вьетнам заключил с ЕАЭС в 2015 году и которое вступило в силу в 2016 году, - подчеркнул министр. - Убежден, что если посмотреть на статистику торговых отношений Вьетнама с другими членами ЕАЭС, там будут похожие данные, свидетельствующие о том, что эта ЗСТ работает на благо всех участников ЕАЭС и, конечно же, Вьетнама".

Лавров заявил, что наращивание многопланового взаимодействия с Вьетнамом - один из важных направлений российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Оно отвечает коренным интересам народов наших государств, способствует обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в регионе", - отметил он.

Сферы взаимодействия

Как сообщили в МИД РФ, тесному сотрудничеству Москвы и Ханоя также содействует учрежденная в 2012 году рабочая группа высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам, в рамках которой был согласован перечень приоритетов из 17 пунктов в области энергетики, промышленного производства, добычи полезных ископаемых и туризма. "Одно из ключевых направлений взаимодействия - нефтегазовый сектор, - указали в дипведомстве. - По итогам 2017 года объем нефтедобычи превысил 4,7 млн т (за весь период деятельности - более 229 млн т)".

На континентальном шлейфе Вьетнама также успешно работают компании "Газпром" и "Роснефть", а совместная компания "Русвьетпетро" ведет добычу углеводородов на территории России с 2008 года. "Солидный опыт кооперации имеется в сфере электроэнергетики и машиностроения, в транспортной, горнодобывающей и металлургической отраслях, - указали в министерстве. - Прорабатываются перспективы совместного использования и развития российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС".

Еще одна перспективная, по мнению Москвы, сфера взаимодействия - развитие во Вьетнаме транспортной инфраструктуры. "Она включает подключение российских профильных компаний к сооружению отдельных железнодорожных веток, строительству линий метро в Ханое и Хошимине", - пояснили в МИД РФ.

Партнер в ВТС

В ходе рабочего визита во Вьетнам российский министр затронет перспективы сотрудничества двух стран в военно-технической сфере.

Много лет Россия остается традиционным партнером Вьетнама в военной сфере и основным поставщиком оружия и военной техники. Сегодня вьетнамская армия располагает новейшими образцами российских вооружений, включая боевые самолеты, корабли, стрелковое оружие и спецтехнику. Только за несколько лет стороны подписали контракты на поставки во Вьетнам продукции российской оборонной промышленности на общую стоимость более $4,5 млрд.

Москва и Ханой регулярно проводят заседания двусторонней межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), которые подтверждают, что взаимодействие в этой сфере остается одной из "основ всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран".

Более того, как заявил журналистам помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин, во всех регионах "в геометрической прогрессии" растет спрос на российские малые корабли и ракетные катера. По его словам, наибольший интерес к российским кораблям и вооружению проявляют государства Юго-Восточной Азии и Вьетнам.

Подготовка специалистов

Россия и Вьетнам уделяют большое внимание взаимодействию в гуманитарной сфере. Как сообщили в МИД РФ, за годы сотрудничества в нашей стране подготовлено свыше 50 тысяч вьетнамских специалистов. "Многие из них в настоящее время занимают высокие государственные посты, составляют ядро офицерского корпуса вьетнамской народной армии, играют видную роль в науке, культуре, искусстве, общественной жизни страны, - отметили в министерстве. - Сегодня в России обучаются около 6 тысяч граждан республики".

Стороны также стремятся к продвижению во Вьетнаме русского языка, а также активизации контактов между общественными организациями и СМИ. "В Ханое действует Российский центр науки и культуры, - напомнили в дипведомстве. - Его деятельность направлена на укрепление и развитие профильных связей с Вьетнамом".

Отдельного внимания, безусловно, заслуживает сфера туризма. Как указали в МИД РФ, в последнее время наблюдается рост популярности Вьетнама среди туристов из России. "В 2017 году с туристическими целями Вьетнам посетили 512 тысяч российских граждан (+30,6%), а Россию - 70 тысяч вьетнамцев (+94,4%)", - информировали в министерстве, добавив, что такому росту способствует в том числе созданная в марте 2016 года совместная рабочая группа по культуре и туризму.