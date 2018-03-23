Песков убежден, что Путин не намерен менять Конституцию РФ под себя

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин видит целью реформ, в том числе конституционной реформы, развитие страны и не намерен изменять основной закон в угоду своим личным политическим планам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

"Он не сделал этого в 2008 году (когда истекал второй срок пребывания на посту президента и Конституция не позволяла вновь баллотироваться - прим. ТАСС) <...> Если предположить, что тогда он захотел бы это сделать, он мог с легкостью это сделать - изменить Конституцию в соответствии со своими собственными политическими перспективами", - заявил Песков, отвечая на вопросы на английском языке. "Но он этого не сделал, и у нас нет ни малейшей причины не верить ему, не доверять ему, не считать, что он не будет подгонять Конституцию под свою политическую волю", - заключил пресс-секретарь.

Ведущая программы Софико Шеварднадзе напомнила о словах Путина, который в ночь после выборов президента 18 марта в ответ на вопрос журналиста о планах по проведению конституционной реформы ответил, что "пока таких планов нет". "Но речь не об изменении Конституции. Конституционная реформа - это более сложная вещь", - сказал Песков.