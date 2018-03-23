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Памфилова: на выборах президента была создана "система из 10 заслонов" от фальсификаций

Политика
23 марта, 11:36 UTC+3

Глава ЦИК назвала систему защиты от фальсификаций "беспрецедентной"

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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова (в центре)

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова (в центре)

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Беспрецедентная система защиты выборов от фальсификаций использовалась на выборах президента РФ 18 марта. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, посвященном подведению итогов голосования.

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"В этот раз была создана беспрецедентная система, я бы так назвала: система 10 заслонов от фальсификаций. Система защиты от дурака, провокатора, должностного преступления", - сказала она.

По словам Памфиловой, ЦИК неизбежно выявит пытавшихся проголосовать на выборах неоднократно, они понесут ответственность.

"Что касается тех, кто уже по спецзаявлению мог проголосовать, о некоторых из них мы узнали в день выборов. Остальных, если кто-то даже воспользовался этой лазейкой, все равно мы их выявим", - предупредила глава ЦИК. "И как сами заявители, которые пошли на нарушения, так и члены комиссий, естественно, за это ответят", - подчеркнула она.

При этом глава Центризбиркома заверила, что подвозов избирателей на президентских выборах не было.

"Мы практически поставили заслон, минимизировали любые виды незаконных подвозов, к которым раньше были претензии. Некоторые представители журналистского сообщества, не разобравшись, стали называть подвозами совершенно легально оформленные процедуры. Нет, коллеги: подвозов в этот раз не было, у меня таких сведений нет", - сказала глава ЦИК.

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