Памфилова: на выборах президента была создана "система из 10 заслонов" от фальсификаций

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Беспрецедентная система защиты выборов от фальсификаций использовалась на выборах президента РФ 18 марта. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, посвященном подведению итогов голосования.

"В этот раз была создана беспрецедентная система, я бы так назвала: система 10 заслонов от фальсификаций. Система защиты от дурака, провокатора, должностного преступления", - сказала она.

По словам Памфиловой, ЦИК неизбежно выявит пытавшихся проголосовать на выборах неоднократно, они понесут ответственность.

"Что касается тех, кто уже по спецзаявлению мог проголосовать, о некоторых из них мы узнали в день выборов. Остальных, если кто-то даже воспользовался этой лазейкой, все равно мы их выявим", - предупредила глава ЦИК. "И как сами заявители, которые пошли на нарушения, так и члены комиссий, естественно, за это ответят", - подчеркнула она.

При этом глава Центризбиркома заверила, что подвозов избирателей на президентских выборах не было.

"Мы практически поставили заслон, минимизировали любые виды незаконных подвозов, к которым раньше были претензии. Некоторые представители журналистского сообщества, не разобравшись, стали называть подвозами совершенно легально оформленные процедуры. Нет, коллеги: подвозов в этот раз не было, у меня таких сведений нет", - сказала глава ЦИК.