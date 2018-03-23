МИД РФ: Украина не выполняет свои обязательства, позволяя работать сайту "Миротворец"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Украинские власти не выполняют международные обязательства, не проводя расследование деятельности сайта "Миротворец", заявил в пятницу на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

Ранее на украинском сайте появились персональные данные иностранных граждан, работавших наблюдателями на выборах президента России в Крыму.

"Нежелание украинских властей провести расследование деятельности пресловутого сайта нарушает обязательства в рамках Совета Европы, установленные Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Конвенцией о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера", - сказал Кожин.

"По-видимому, так Украина исполняет обязательства в рамках Совета Европы. ООН и ОБСЕ, продолжая подвергать своих и иностранных граждан смертельной опасности", - подчеркнул представитель МИД РФ.

Сайт "Миротворец", связанный с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко, был создан для установления личностей ополченцев Донбасса или людей, помогающих им. "Миротворец" опубликовал и продолжает публиковать персональные данные ряда журналистов, в том числе RT, ТАСС, а также Би-би-си, Reuters, France-Presse, CNN, Bloomberg, Al Jazeera, AP и др. средств массовой информации. На информационном ресурсе выложены имена и фамилии корреспондентов, издания, где они работают, занимаемые ими должности, страны происхождения, номера мобильных телефонов, электронные адреса и даты пребывания на неподконтрольной правительству Украины территории. При этом в публикации работники СМИ обвиняются в "пособничестве террористическим организациям".