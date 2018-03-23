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"Молодая гвардия" подтвердила менее 10% проверенных жалоб "Голоса" на ход выборов

Политика
23 марта, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В МГЕР подчеркнули, что активисты движения проанализировали каждое поступившее сообщение

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Эксперты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) проверили более 3 тыс. жалоб о возможных нарушениях на выборах президента РФ и нашли юридические обоснования менее чем у 10% таких сообщений, информировали ТАСС в пятницу в МГЕР.

"Активисты "Молодой гвардии" провели анализ заявлений ассоциации "Голос". Всего ассоциацией на портале "Карта нарушений" было заявлено о 3 тыс. 121 нарушении избирательного законодательства в ходе избирательной кампании. Как показала проверка, лишь 248 заявлений, нанесенных на карту, можно считать юридически обоснованными нарушениями", - рассказали в пресс-службе "Молодой гвардии".

В МГЕР подчеркнули, что активисты движения проанализировали каждое сообщение и "дали юридическое обоснование, почему оно может или не может быть квалифицировано как действие, нарушающее закон".

Центризбирком России на заседании в пятницу утвердил итоги голосования на выборах президента РФ: на новый шестилетний срок избрался действующий глава государства Владимир Путин, победив на выборах с результатом 76,69% голосов.

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