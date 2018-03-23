Лавров рассказал, что знаком с новым советником президента США Болтоном

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистами в пятницу рассказал, что знаком с новым помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном еще со времени своей работы в постпредстве РФ при ООН.

"Я с ним работал, он был исполняющим обязанности постоянного представителя США при ООН, - сказал министр. - Именно "исполняющим обязанности", так как его не утвердил Сенат. Он проработал меньше года".

Глава МИД РФ отметил, что после ухода с этого поста Болтон оставался в политологических кругах. "Мы с ним периодически созванивались. Он как-то заезжал в Нью-Йорк из Вашингтона, мы с ним встречались, обсуждали ситуацию, которая складывалась на тот момент", - поделился Лавров.

Министр также выразил мнение, что Болтон безусловно является жестким дипломатом и политиком. "Но повторю еще раз, он профессионал", - заключил Лавров.