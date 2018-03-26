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Мэру Волоколамска предложили пост первого замглавы районной администрации

Политика
26 марта, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

И. о. Волоколамского района Андрей Вихарев попросил мэра Петра Лазарева дать ответ в течение двух дней

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. И. о. Волоколамского района Московской области Андрей Вихарев предложил пост первого заместителя главы муниципальной администрации действующему мэру города Волоколамска Петру Лазареву на фоне ситуации с местной свалкой "Ядрово". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

"Петр Алексеевич, хотел бы обратиться к вам официально. <…> Я предлагаю вам стать первым заместителем главы Волоколамского района. Прошу в течение двух дней дать ответ, потому что работы очень много. Я хочу, чтобы вы занимались всеми административными вопросами, чтобы все было через вас", - процитировали его в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители Волоколамского района с февраля 2018 года массово жаловались на неприятный запах с полигона "Ядрово" и провели несколько митингов за его закрытие. По уточненным данным, 77 школьников из Волоколамского района Московской области 21 марта обратились к врачам из-за плохого самочувствия. В течение трех дней с 21 по 23 марта на общеклиническое обследование были госпитализированы 11 детей. Родители связывали это с очередным выбросом газа с "Ядрова", однако анализы крови [детей] не подтвердили эту версию.

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