Песков: ответ РФ в случае высылки дипломатов из США будет основан на принципе взаимности

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Москва не получала от Вашингтона официальных уведомлений о возможной высылке своих дипломатов, но ответ РФ в случае принятия США такого решения будет основан на принципе взаимности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию агентства Bloomberg о том, что президент Дональд Трамп решил выслать десятки российских дипломатов из США из-за дела бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Мы привыкли не ориентироваться на сообщения СМИ, а каких-либо официальных заявлений мы до сих пор не видели и не слышали из Вашингтона о предполагаемой высылке наших дипломатов", - сказал пресс-секретарь президента РФ. "Будем руководствоваться фактами и заявлениями официальных лиц, а не сообщениями СМИ", - добавил он. "Разумеется, в каждом подобном случае будет работать принцип взаимности", - сказал Песков.

24 марта Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что Трамп планирует выслать из США российских дипломатов из-за дела Скрипаля и об этом "вероятно, будет объявлено в понедельник". Агентство утверждает, что президент США согласился с поступившей ранее рекомендацией Совета национальной безопасности Белого дома выдворить российских дипломатов и "готов действовать, но, прежде чем делать это, хочет быть уверен, что европейские союзники предпримут такие же шаги против России".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Официальный Вашингтон выразил солидарность с Лондоном и заявил, что Соединенные Штаты продолжают рассматривать возможность применения нескольких вариантов дополнительных санкций в отношении Москвы в связи с делом Скрипаля.