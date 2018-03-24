Bloomberg: Трамп решил выслать десятки российских дипломатов из США из-за дела Скрипаля

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп планирует выслать из США российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Такое утверждение со ссылкой на источники приводится в материале, опубликованном в субботу на сайте агентства Bloomberg.

"По словам двух человек, знакомых с ситуацией, президент Дональд Трамп готовится выслать десятки российских дипломатов из США в ответ на отравление нервно-паралитическим ядом бывшего российского разведчика в Соединенном Королевства", - говорится в материале. По версии источников агентства, о данном шаге, "вероятно, будет объявлено в понедельник". Вместе с тем, не исключается, что решение Трампа "может быть не окончательным".

По словам источников агентства, президент США "готов действовать, но, прежде чем делать это, хочет быть уверен, что европейские союзники предпримут такие же шаги против России". По сведениям Bloomberg, Трамп согласился с поступившей ранее рекомендацией Совета национальной безопасности Белого дома выдворить российских дипломатов.

В публикации говорится, что Трамп в пятницу обсудил данный шаг с послом США в России Джоном Хантсманом, министром финансов Стивеном Мнучином, министром торговли Уилбуром Россом, министром юстиции Джеффом Сешнсом, главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, директором Национальной разведки США Дэниелом Коутсом, а также с вскоре уходящим со своего поста помощником по национальном безопасности Гербертом Макмастером.

Комментарий Белого дома

В публикации также приводится комментарий пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха на этот счет: "США твердо выступают на стороне Соединенного Королевства в осуждении возмутительных действий России. Президент всегда рассматривает возможности привлечь Россию к ответственности в ответ на ее враждебные действия".

Вместе с тем, он добавил: "У нас нет заявлений на данный момент".

На запрос ТАСС в Вашингтоне о предоставлении комментария на этот счет Белый дом пока не ответил.