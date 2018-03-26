Посол РФ: Латвия вышлет российского дипломата и представителя "Аэрофлота" из страны

РИГА, 26 марта. /ТАСС/. Латвия вышлет одного из сотрудников посольства России в республике и одного из сотрудников авиакомпании "Аэрофлот". Об этом в понедельник на пресс-конференции сказал посол РФ в стране Евгений Лукьянов по итогам посещения министерства иностранных дел, куда он был вызван.

"Главной темой и поводом для моего визита в МИД было решение МИД в связи с несовместимой деятельностью дипломата объявить персоной нон-грата одного дипломатического сотрудника посольства России в Латвии, ему предписано в течение семи дней покинуть территорию Латвии. Одновременно, но вне рамок этого разговора мы получили информацию, что сегодня получено уведомление о необходимости досрочно покинуть территорию Латвии представителю "Аэрофлота" в этой стране. Срок, который ему предписан, не был озвучен", - сказал он.

При этом посол не назвал имена и должности сотрудников российского диппредставительства и "Аэрофлота", которые буду высланы из Латвии. "И в первом, и во втором случае речь идет о конкретных сотрудниках. Просто не принято называть их должности и фамилии", - отметил он.

Лукьянов также подчеркнул, что включенный в латвийский черный список сотрудник посольства РФ проработал в диппредставительстве не более года. "Формулировка очень простая - деятельность, не совместимая со статусом дипломата, которая наносит ущерб национальной безопасности Латвийской Республики", - указал посол.

На саммите ЕС в Брюсселе 22-23 марта лидеры государств и правительств Евросоюза выразили солидарность с Великобританией, поддержав озвученное Лондоном утверждение о вероятной ответственности России за инцидент в английском Солсбери, и приняли решение отозвать из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные меры, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.