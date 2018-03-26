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Канада высылает четырех российских дипломатов из-за дела Скрипаля

Международная панорама
26 марта, 16:44 дата обновления: 26 марта, 17:31 UTC+3

Также Оттава аннулирует три заявки российского правительства на аккредитацию дополнительно дипломатического персонала для работы в стране

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ОТТАВА, 26 марта. /ТАСС/. Правительство Канады приняло решение о высылке четырех российских дипломатов по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом в понедельник говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.

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"Сегодня Канада предпринимает шаги в отношении российских [дипломатических] сотрудников. Мы высылаем четырех дипломатов, которые работают в посольстве Российской Федерации в Канаде и генеральном консульстве РФ в Монреале. Все четверо были идентифицированы как сотрудники разведывательных служб или лица, которые использовали дипломатический статус, чтобы подрывать безопасность Канады или вмешиваться в нашу демократию", - сказала министр.

Кроме того, по ее словам, Оттава по тем же причинам аннулирует три заявки российского правительства на аккредитацию дополнительно дипломатического персонала для работы в Канаде. Министр подчеркнула, что такое решение согласуется с Венской конвенцией о дипломатических и консульских сношениях.

"Мы принимаем эти меры в знак солидарности с Соединенным Королевством. Эти меры не направлены против российского народа, с которым у канадцев длительные и плодотворные связи, - сказала Фриланд. - Канада по-прежнему привержена диалогу и сотрудничеству с Россией по вопросам, где мы сталкиваемся с общими вызовами".

Она добавила, что высылка российских дипломатов - это реакция Великобритании и международного сообщества, которую "мы полностью поддерживаем" в ответ на отравление Скрипаля. "Использования нервно-паралитического газа представляет собой реальную угрозу международному порядку", - отметила глава МИД Канады.

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Наибольший "вклад" в целый ряд односторонних, но, по всей видимости, скоординированных антироссийских мер внесли США, которые приняли решение о высылке сразу 60 дипломатов. Как рассказал на специальном брифинге представитель американской администрации, на то, чтобы покинуть страну, им дано семь дней. Кроме того, Вашингтон распорядился закрыть генеральной консульство России в Сиэтле.

Германия, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Чехия и Литва - по три, Дания, Италия и Нидерланды - по два, Финляндия, Латвия, Эстония, Румыния, Хорватия - по одному. Присоединилась к этому лагерю и Украина, чей президент Петр Порошенко объявил о высылке сразу 13 дипломатов "в духе солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС".

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Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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