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В МИД РФ обсудили с послами стран СНГ действия Лондона и его союзников по делу Скрипаля

Политика
27 марта, 22:10 дата обновления: 27 марта, 22:39 UTC+3

Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков отметил, что Великобритания не заинтересована в выявлении истины

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков обсудил во вторник с представителями посольств ряда стран-партнеров по СНГ обвинения, выдвигаемые в адрес РФ Великобританией и ее союзниками по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери.

"Вновь было однозначно подтверждено, что Россия не имеет никакого отношения к произошедшему 4 марта инциденту в Солсбери. Тот факт, что Лондон отверг все российские предложения провести на этот счет полноформатные двусторонние консультации в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, и то, что все российские обращения с просьбой предоставить для изучения материалы следствия с целью совместного расследования были проигнорированы, подтверждает, что Великобритания не заинтересована в выявлении истины относительно трагедии, постигшей двух российских граждан на ее территории", - говорится в сообщении на сайте российского МИД.

"Выражена серьезная обеспокоенность в отношении состояния здоровья гражданки России Ю. Скрипаль и по поводу отказа российским представителям в консульском доступе к ней", - добавили в МИД РФ. Как отмечается, представителями стран - участниц СНГ был проявлен "большой интерес к тому, чтобы в британском "деле Скрипалей" наконец наступила ясность".

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав, в частности, аналогичное число сотрудников британского посольства.

Демонстрируя солидарность с позицией Лондона, в понедельник ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США, Канада и Австралия объявили о решении выслать около 100 российских дипломатов. Как заявил МИД РФ, этот недружественный шаг не останется без ответа.

 

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Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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