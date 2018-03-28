МИД РФ: высылка Киевом российских дипломатов не останется без ответа

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Решение Киева выслать с Украины 13 российских дипломатов не останется без адекватного и весьма чувствительного ответа. Об этом заявили в среду в МИД РФ.

"Предпринятый нынешними киевскими властями глубоко враждебный по отношению к России акт не останется, разумеется, без нашего адекватного и весьма чувствительного ответа. Иллюзий в этом плане у зарвавшихся политиканов быть не должно", - подчеркнули в дипведомстве.

В МИД РФ назвали действия украинских властей антироссийской выходкой и подчеркнули, что дело Сергея Скрипаля, которое стало предлогом для высылки, не имеет никакого отношения к Украине. "Проводимый Киевом бездумный курс на последовательное нанесение максимального ущерба российско-украинским отношениям является отражением комплексов, которыми страдают нынешние майданные деятели, дорвавшиеся до власти в результате госпереворота 2014 года, - продолжили в министерстве иностранных дел. - Желая выслужиться перед своими западными покровителями и спонсорами, украинские власти готовы любой ценой угодить своим кураторам".

"Следует также отметить, что срежиссированные действия Киева с западными странами, включая Францию и Германию, создают негативный фон для переговоров по урегулированию кризиса на Украине, в том числе в рамках "нормандского формата", - добавили в МИД РФ.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, Молдавия, а также США, Канада и Австралия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.