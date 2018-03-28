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Постпред РФ призвал ОБСЕ удержать Киев от новой военной кампании в Донбассе

Политика
28 марта, 21:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Александр Лукашевич заявил о необходимости адекватной реакции Специальной мониторинговой миссии

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Рост напряженности в Донбассе и ряд других признаков указывают на желание Киева возобновить агрессивную военную кампанию в регионе, чему должна противодействовать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом в среду заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Все признаки того, что Украина, видимо, готовится к какому-то реваншу, налицо. Поэтому напряжение возрастает, и в значительной мере теперь требуется адекватная реакция и сообщества ОБСЕ, и, в первую очередь, конечно, нашей [Специальной] мониторинговой миссии", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". В числе таких признаков Лукашевич назвал события, связанные с законом о реинтеграции Донбасса, который подразумевает переформатирование так называемой антитеррористической операции в операцию объединенных сил.

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"Работа на месте международных наблюдателей все же сдерживает горячие головы украинских военных", - констатировал дипломат в контексте роли миссии ОБСЕ в Донбассе.

Введение в Донбассе режима операции объединенных сил предусмотрено принятым ранее на Украине законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса). В этом документе неподконтрольные Киеву районы - провозглашенные республики Донбасса - названы "временно оккупированными территориями", действия России квалифицированы как "агрессия против Украины", а президенту предоставлено право использовать вооруженные силы внутри страны, в том числе на востоке, без согласия парламента.

Все подготовительные процедуры, связанные с выполнением закона, должны быть закончены к первому апреля текущего года.

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