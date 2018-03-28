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МИД РФ: Грузия пыталась в Женеве обвинить Россию и Южную Осетию в смерти Татунашвили

Политика
28 марта, 23:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

В дипведомстве отметили, что "нападки были аргументированно отведены главой югоосетинской делегации Муратом Джиоевым"

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Грузия пыталась обвинить не только Южную Осетию, но и Россию в смерти своего гражданина Арчила Татунашвили в ходе консультаций по Закавказью в Женеве. Об этом в среду сообщает МИД РФ.

"Представители Тбилиси попытались поставить в центр дискуссии так называемое дело Арчила Татунашвили", обвинив в смерти грузинского гражданина не только Южную Осетию, но и Россию. Нападки были аргументированно отведены главой югоосетинской делегации Муратом Джиоевым", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

МИД призвал Грузию отменить закон "Об оккупированных территориях" и прекратить срывать культурно-гуманитарные мероприятия Южной Осетии и Абхазии за рубежом. Кроме того, российское дипломатическое ведомство раскритиковало деятельность мониторинговой миссии ЕС в приграничных районах Грузии, Южной Осетии и Абхазии.

"Поведение ее патрулей на местности и предвзятость ЕС-овских представителей на встречах в рамках механизмов предотвращения и реагирования на инциденты вызывают все больше вопросов. Участились случаи нарушения наблюдателями ЕС государственных границ Южной Осетии и Абхазии (в общей сложности пять раз за три месяца). К наблюдателям ЕС был обращен настоятельный призыв во избежание инцидентов уважать линии границ кавказских республик", - говорится в сообщении

Также делегации РФ, Абхазии и Южной Осетии высказали опасения относительно военного сотрудничества НАТО и Грузии из-за отсутствия гарантий мирного сосуществования в условиях "усиленного оснащения Грузии западным оружием", добавили в МИД.

Ранее статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, возглавлявший российскую делегацию в Женеве, заявил, что стороны не смогли принять заявление о неприменении силы.

Дело Татунашвили

Ранее в Комитете госбезопасности (КГБ) Южной Осетии сообщили, что сотрудник грузинских силовых структур Татунашвили был задержан 22 февраля. По данным КГБ, он являлся информатором грузинских спецслужб, а также участником событий грузино-осетинского конфликта 2004-2008 годов. Во время препровождения в следственный изолятор он оказал сопротивление, в результате чего получил травмы. Вскоре у Татунашвили появилась одышка, он стал жаловаться на плохое самочувствие и был доставлен в Республиканскую соматическую больницу, где через два часа скончался.

Формат женевских консультаций

Дискуссии в Женеве проходят под эгидой ООН, Евросоюза и ОБСЕ при участии Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии. Они являются единственной платформой диалога между Сухумом, Цхинвалом и Тбилиси. Основой служат договоренности президентов РФ и Франции, достигнутые после событий августа 2008 года, когда Грузия совершила нападение на Южную Осетию, вынудив Россию ввести свои войска в регион.

Вскоре Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, после чего Грузия заявила о разрыве дипломатических отношений с РФ.

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