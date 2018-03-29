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Захарова напомнила Лондону о высочайшем уровне его представленности на Играх 1936 года

Политика
29 марта, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Таким образом представитель МИД РФ ответила министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону, который провел аналогии между ЧМ-2018 по футболу в России и Олимпиадой в гитлеровской Германии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону о высочайшем уровне представленности элиты этой страны на Олимпийских играх 1936 года, которые прошли в столице гитлеровской Германии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее объявила о том, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат в связи с ситуацией с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позднее глава британского МИД в одном из заявлений провел аналогии между чемпионатом мира по футболу 2018 года в России и Олимпиадой 1936 года в Германии.

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"Мы бы хотели напомнить Борису Джонсону и вообще всем британцам об уровне официальной представленности Великобритании на упомянутых Олимпийских играх 1936 года, о том, какие люди представляли Великобританию в Берлине в 1936 году", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Среди них она упомянула лорда Портала Лаверстока, возглавлявшего тогда Национальный олимпийский комитет Великобритании и капитана Эвана Хантера, занимавшего пост генерального секретаря этой организации. Берлин также посетили представители Великобритании в Международном олимпийском комитете лорд Абердар, лорд Дэвид Джордж Бергли, маркиз Дэкстед, сэр Ноэль Кертис Беннет, перечислила официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, на Играх в нацистской Германии присутствовали британцы - главы различных международных спортивных федераций. "Указанные лица принимали участие в официальных мероприятиях, связанных с Олимпиадой, они были на стадионе, они были на открытии, они общались активно в 1936 году в Берлине с местным официозом", - обратила внимание Захарова.

"Я хотела бы напомнить, что к 1936 году Германия была уже отравлена соответствующей идеологией", - подчеркнула Захарова, напомнив также, что "к этому моменту была создана система концентрационных лагерей для противников нацистского режима, асоциальных элементов, осужденных лиц и других категорий граждан, действовали нюрнбергские расовые законы". 

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Темы
ЧМ-2018 по футболу Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис Захарова, Мария Владимировна
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