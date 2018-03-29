Главы МИД РФ, Турции и Ирана встретятся накануне апрельского саммита

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Джавад Зариф проведут встречу накануне трехстороннего саммита стран - гарантов астанинского процесса. Об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Встреча состоится в Турции (накануне саммита)", - сказал он.

Саммит лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани пройдет 4 апреля в Турции.

Деэскалация и борьба с терроризмом

Лидеры стран - гарантов астанинского процесса (Россия, Иран и Турция) обсудят работу зон деэскалации, политический процесс и борьбу с терроризмом.

"Темы понятны. Собираются лидеры трех стран - гарантов астанинского процесса, поэтому будет обсуждаться то, что происходит в рамках астанинского процесса, в рамках функционирования зон деэскалации, задача ликвидации террористов в Сирии, остатков "Джебхат ан-Нусры", ИГ ("Исламское государство", запрещенные в РФ террористические группировки - прим. ТАСС), аффилированных организаций и, естественно, как эти процессы будут содействовать решению других вопросов, гуманитарное содействие населению и, естественно, политический процесс", - сказал Богданов, отвечая на вопрос о главных темах предстоящего саммита.

"Все это (будет обсуждаться) с учетом очень важных итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. А в основе лежат резолюции СБ ООН 2254, 2401 и роль ООН как координатора, имея ввиду, что переговоры должны вести сами сирийцы, правительство, оппозиция и выйти на консенсусное решение", - добавил он.

Отвечая на вопрос, останется ли Идлиб в зоне деэскалации по итогам решений саммита, Богданов указал, что "все эти вопросы будут обсуждаться".