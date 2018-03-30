Российский дипломат назвал захватом собственности закрытие генконсульства в Сиэтле

НЬЮ-ЙОРК. 30 марта. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Сиэтле, которое по требованию американских властей должно быть закрыто в пятницу вечером, до последнего момента будет оказывать консульские услуги россиянам. Об этом сообщил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС консул-советник РФ в Сиэтле Халит Айсин.

"В оставшееся время мы постараемся обеспечить прием по консульским вопросам максимально большого числа российских граждан, - отметил он. - Сейчас идет выдача готовых документов. По требованию американских властей генконсульство должно прекратить деятельность к 17:00 местного времени 30 марта (03:00 мск 31 марта)".

Те россияне, у кого возникнет необходимость в совершении консульских действий, таких как оформление паспортов, гражданства или нотариата, пояснил он, теперь должны будут обращаться в консульский отдел посольства РФ в Вашингтоне, в генеральные консульства РФ в Нью-Йорке или Хьюстоне. В пределах консульского округа, которое обслуживало генеральное консульство РФ в Сиэтле, находились штаты Аляска, Калифорния, Гавайи, Айдахо, Айова, Монтана, Небраска, Невада, Орегон, Северная Дакота, Южная Дакота, Вашингтон, Вайоминг, Юта, а также остров Гуам, Американское Самоа и Северные Марианские острова.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63 человека). НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских).

Скоординированная акция произошла на фоне отравления Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. Москва отвергает причастность к инциденту.

Россия объявляет персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля, заявили в четверг в МИД РФ по итогам вызова в дипведомство американского посла Джона Хантсмана. Также отозвано согласие на открытие и функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.