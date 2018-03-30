Косачев: "гонку высылок" дипломатов могут прекратить только те, кто ее начал

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил мнение, что "гонку высылок" дипломатов могут прекратить только те, кто ее начал.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва в ответ на закрытие российского генконсульства в Сиэтле выдворит из страны 60 американских дипломатов и до 31 марта закроет генконсульство США в Санкт-Петербурге.

"Не вижу иного выхода из "гонки высылок", как прекращение ее теми, кто ее начал. Ибо Россия уже пошла однажды во время "пересменки" в Вашингтоне на беспрецедентный шаг - не стала отвечать немедленно на "прощальный подарок" администрации [бывшего президента США Барака] Обамы и не выслала в ответ американских дипломатов. Не помогло", - написал Косачев на своей странице в Facebook в четверг. "Все это напоминает уже не холодную войну, а бои без правил, в которых при этом сам задира жалуется на то, что ему дали сдачи", - добавил он.

По мнению сенатора, если Вашингтон не получает сдачи, он считает, что оппонент признал себя виновным и заслуживающим наказания от "мирового жандарма, судьи и судебного исполнителя в одном, вашингтонском, лице".

"Впрочем, у взаимного принудительного сокращения дипперсонала есть свой естественный предел: число сотрудников дипмиссий не бесконечно, и когда-то можно достигнуть нуля или оставить по одному послу с каждой стороны. Нужно ли идти до этой крайности, решать только самим инициаторам дипломатической войны", - считает глава комитета СФ.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Это произошло на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию.