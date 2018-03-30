Песков: РФ намерена более полно использовать возможности ОЗХО по инциденту в Солсбери

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Созыв Россией внеочередной сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии связан с желанием Москвы более полно использовать возможности этой структуры в условиях, когда Лондон не предоставляет никаких материалов.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это [созыв сессии ОЗХО] связано с ситуацией в Солсбери. Россия хочет беспристрастного и объективного расследования", - сказал Песков, напомнив, что Россия категорически не согласна с обвинениями в причастности к этому инциденту, одной из жертв которого стала российская гражданка Юлия Скрипаль. "Все это, конечно, дает основания для активных действий в рамках единственно компетентной в этом вопросе международной организации", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков пояснил, что Россия намерена "более полно использовать те возможности, которые предоставляются организацией [ОЗХО], потому что в остальном, к сожалению, наша страна лишена возможности получать хоть какие-то материалы об этом деле от страны, где это происшествие и произошло".