Посольство РФ в Лондоне потребовало доступ к Юлии Скрипаль

ЛОНДОН, 30 марта. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании потребовало предоставления консульского доступа к пострадавшей россиянке Юлии Скрипаль, которая, по сообщениям британской стороны, пришла в сознание. Об этом дипломатическое представительство сообщило на своей странице в Twitter, назвав известия об улучшении состояния ее здоровья хорошей новостью.

"Хорошие новости: Юлия Скрипаль, как сообщается, благополучно выздоравливает. Мы настаиваем на праве видеть ее в соответствии с Консульской конвенцией 1968 года (между СССР и Соединенным Королевством)", - говорится в сообщении.

Good news as Yulia Skripal is reported as recovering well. We insist on the right to see her, in accordance with the 1968 Consular Convention. pic.twitter.com/JhJPipqc5k — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 30 марта 2018 г.

Как ранее в пятницу информировал телеканал Sky News, пострадавшая в Солсбери россиянка уже может принимать пищу и пить. В свою очередь, вещательная корпорация Би-би-си в четверг сообщила, что Юлия находится в сознании и может говорить. В районной больнице Солсбери подтвердили, что ее состояние "быстро улучшается", более не оценивается как критическое и сейчас является стабильным. Состояние ее отца, Сергея Скрипаля, продолжает оставаться "критическим, но стабильным".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.